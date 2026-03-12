От автомобилей до строительных кранов: что покупает в кредит бизнес в 2026 году

По итогам 2025 года около 40% кредитов для малого и среднего бизнеса пришлось на приобретение спецтехники и автотранспорта. При этом около 80% предоставленных займов было выдано на сумму до 1,5 млн грн со сроком погашения до 3 лет. Об этом рассказала Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка.

Что пользуется спросом

По ее словам, наиболее востребованными у предпринимателей являются грузовые и грузопассажирские микроавтобусы и фургоны, погрузчики, прицепы различной конфигурации, седельные тягачи, разнообразная строительная техника: от бетоносмесителей до строительных кранов.

В то же время основными отраслями, компании которых покупали коммерческий автотранспорт в кредит, являются следующие:

транспортные и логистические (в том числе почтовые и курьерские) — около 25% выданных кредитов;

оптовая и розничная торговля и строительный сектор — в среднем по 20%;

телекоммуникации — 17%;

агрокомпании и лесхозы — около 14%;

добывающая промышленность — 12%;

перерабатывающая промышленность (в т.ч. пищевая) — до 7%.

Банкирка отметила, что почти 95% кредитов выдается в рамках совместных программ банков и поставщиков/производителей спецтехники и транспортных средств, что позволяет заемщикам получить кредит по ставкам на 1−2 п.п. ниже среднерыночных.

«В течение 2025 года ставки по совместным программам составляли от 11% до 16% годовых, что мотивировало предпринимателей более активно кредитоваться», — подчеркнула Шульга.

Что касается развития лизинговых программ на коммерческий транспорт, то, по утверждению эксперта, этот сегмент рынка растет именно благодаря малому и среднему бизнесу, который выбирает лизинг в качестве альтернативы прямой покупке.

Она рассказала, что наибольший спрос наблюдается на грузовые автомобили, фургоны, строительную и аграрную технику, а также спецтранспорт для логистики и сервисных компаний.

«Ключевыми условиями лизинговых программ являются размер авансового платежа (в пределах 20−30%), срок погашения — от 1 до 5 лет, страхование и включение других платежей в график», — пояснила она.

По ее словам, в 2026 году движущими силами спроса останутся восстановление логистики, строительного сектора и агробизнеса. Она прогнозирует рост кредитования спецтехники и коммерческого транспорта в пределах 15−17% по сравнению с прошлым годом. В условиях макроэкономической стабильности и восстановления инвестиционной активности бизнеса предприниматели могут рассчитывать на улучшение кредитных условий.

Эксперт обратила внимание, что в случае снижения учетной ставки до 14−14,5% кредитные ставки на приобретение техники и транспорта могут опуститься до 10−15% годовых. Вместе с тем развитие кредитования и в дальнейшем будет зависеть от надлежащего финансирования льготных программ, таких как «Доступные кредиты 5−7−9%» и «Доступный финансовый лизинг 5−7−9%».