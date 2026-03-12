Food banking: В Украине хотят создать сеть банков продовольствия для социально уязвимых граждан

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2026, 11:44 Читати українською

Food banking: В Украине хотят создать сеть банков продовольствия для социально уязвимых граждан

Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства и Украинская федерация банков продовольствия (УФБП) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу над законопроектом о создании в Украине сети банков продовольствия. Об этом сообщил председатель правления УФБП Дмитрий Шкрабатовский, передает Укринформ.

Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства и Украинская федерация банков продовольствия (УФБП) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу над законопроектом о создании в Украине сети банков продовольствия.

► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Ежегодно в Украине образуется около 3 млн пищевых отходов — несмотря на то, что значительная часть этой еды еще пригодна к употреблению. В то же время миллионы украинцев нуждаются в гуманитарной и продовольственной поддержке. Мы разработали законопроект, который предусматривает развитие в Украине системы продовольственных банков — механизма, позволяющего передавать пригодные к употреблению продукты от производителей и ритейла благотворительным организациям вместо их утилизации», — рассказал Шкрабатовский.

Он отметил, что такая модель уже много лет успешно работает в странах Европейского Союза и США.

Как это будет работать

В частности, УФБП предлагает внести изменения в законодательство, которые введут определенные льготы для производителей и торговых сетей, чтобы сделать выгодной именно передачу на благотворительные цели, а не утилизацию продуктов, у которых истекает срок годности.

«Это мировая практика, которая позволяет спасать продукты, которые еще безопасны для употребления, но уже не могут стоять на полках магазинов. Дополнительно мы предлагаем ввести штрафы за утилизацию еды в тех случаях, когда была возможность передать ее на нужды людей», — отметил Шкрабатовский.

Когда планируется

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, в настоящее время эти инициативы приняты в работу.

Они будут проработаны профильными департаментами, другими органами исполнительной власти, после чего текст законопроекта — ориентировочно в начале апреля — будет предложен для обсуждения всеми стейкхолдерами.

«Эта идея лежит на пересечении всех направлений, которыми занимается наше большое объединенное министерство. Система food banking — это и об экономике, и о сельском хозяйстве, и об экологии. […] В идеале мы должны стремиться к 100% рациональному использованию. Мы понимаем, что это амбициозная цель, но по крайней мере промежуточная цель в 50% сокращения отходов — это то, что мы должны закладывать в наши стратегии», — отметил Высоцкий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами