Food banking: В Украине хотят создать сеть банков продовольствия для социально уязвимых граждан

Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства и Украинская федерация банков продовольствия (УФБП) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу над законопроектом о создании в Украине сети банков продовольствия. Об этом сообщил председатель правления УФБП Дмитрий Шкрабатовский, передает Укринформ.

Что известно

«Ежегодно в Украине образуется около 3 млн пищевых отходов — несмотря на то, что значительная часть этой еды еще пригодна к употреблению. В то же время миллионы украинцев нуждаются в гуманитарной и продовольственной поддержке. Мы разработали законопроект, который предусматривает развитие в Украине системы продовольственных банков — механизма, позволяющего передавать пригодные к употреблению продукты от производителей и ритейла благотворительным организациям вместо их утилизации», — рассказал Шкрабатовский.

Он отметил, что такая модель уже много лет успешно работает в странах Европейского Союза и США.

Как это будет работать

В частности, УФБП предлагает внести изменения в законодательство, которые введут определенные льготы для производителей и торговых сетей, чтобы сделать выгодной именно передачу на благотворительные цели, а не утилизацию продуктов, у которых истекает срок годности.

«Это мировая практика, которая позволяет спасать продукты, которые еще безопасны для употребления, но уже не могут стоять на полках магазинов. Дополнительно мы предлагаем ввести штрафы за утилизацию еды в тех случаях, когда была возможность передать ее на нужды людей», — отметил Шкрабатовский.

Когда планируется

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, в настоящее время эти инициативы приняты в работу.

Они будут проработаны профильными департаментами, другими органами исполнительной власти, после чего текст законопроекта — ориентировочно в начале апреля — будет предложен для обсуждения всеми стейкхолдерами.

«Эта идея лежит на пересечении всех направлений, которыми занимается наше большое объединенное министерство. Система food banking — это и об экономике, и о сельском хозяйстве, и об экологии. […] В идеале мы должны стремиться к 100% рациональному использованию. Мы понимаем, что это амбициозная цель, но по крайней мере промежуточная цель в 50% сокращения отходов — это то, что мы должны закладывать в наши стратегии», — отметил Высоцкий.