українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 марта 2026, 11:17

Bitget Представила GetClaw — автономного AI-Агента для мгновенной торговой аналитики

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), анонсировала GetClaw — первого в мире автономного AI-агента для торговли, не требующего установки. Созданный на базе широко используемой платформы OpenClaw, GetClaw устраняет технические барьеры, которые ранее разделяли трейдеров и продвинутые AI-инструменты. Никаких загрузок, настроек или управления инфраструктурой не требуется — агент активируется за считанные секунды.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), анонсировала GetClaw — первого в мире автономного AI-агента для торговли, не требующего установки.

Релиз GetClaw выходит на фоне растущего интереса к OpenClaw, который продемонстрировал новый класс AI-систем, способных действовать, а не просто реагировать. GetClaw переносит эту концепцию на финансовые рынки, превращая AI в постоянного торгового партнёра, который отслеживает рынок, идентифицирует сигналы и поддерживает принятие решений по мере изменения условий.

«Торговля всегда требует скорости и ясности, но инструменты, на которые полагаются трейдеры, часто требуют часов настройки. GetClaw меняет это, делая интеллектуальных агентов доступными мгновенно», — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Следующий этап торговли будет формироваться системами, которые постоянно наблюдают за рынком и помогают пользователям в реальном времени — именно это мы создаём в Bitget».

После активации GetClaw непрерывно отслеживает активность рынка и состояние портфеля. Система анализирует ставки финансирования, изменения волатильности, риски ликвидации, макроэкономические события и новые тенденции в криптоэкосистеме. При появлении значимых сигналов агент мгновенно уведомляет пользователя. Со временем GetClaw адаптируется к стилю торговли каждого трейдера, изучая предпочтения по позициям, уровень допустимого риска и исторические паттерны, чтобы улучшить рекомендации.

GetClaw работает в разных средах. Пользователи могут взаимодействовать с агентом через приложение Bitget, Telegram, Discord или WhatsApp, позволяя аналитике и исполнению сделок плавно перемещаться между мессенджерами и самой биржей. Эти точки доступа будут внедряться поэтапно.

Запуск дополнительно опирается на недавно обновлённый Agent Hub — инфраструктуру AI-трейдинга Bitget, которая напрямую подключает AI-системы к реальным рыночным данным и инструментам исполнения. Через Agent Hub модели AI получают доступ к стандартизированным торговым возможностям, позволяя стратегиям, анализу и исполнению работать в единой среде. GetClaw — первый полностью интегрированный агент, построенный на этой инфраструктуре.

Безопасность остается ключевым элементом дизайна. GetClaw использует многоуровневую модель изоляции, разделяя проверку личности, хранение памяти, доступ по разрешениям и торговые креденциалы, обеспечивая защиту аккаунтов пользователей при автономной работе агента.

Внедрение GetClaw знаменует появление агентного трейдинга, где интеллектуальные системы работают вместе с трейдерами, интерпретируют сигналы и помогают в исполнении сделок в реальном времени. В рамках модели Universal Exchange, где криптоактивы, деривативы и токенизированные традиционные инструменты сосуществуют, технологии, такие как Agent Hub и GetClaw, делают торговлю более автоматизированной и интеллектуальной.

Веб-версия GetClaw запланирована к запуску уже завтра, а мобильная версия ожидается к концу марта. Дополнительные обновления будут анонсированы по мере развития продукта.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Bitget.

Источник: Минфин
