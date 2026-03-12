Bitget Представила GetClaw — автономного AI-Агента для мгновенной торговой аналитики

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), анонсировала GetClaw — первого в мире автономного AI-агента для торговли, не требующего установки. Созданный на базе широко используемой платформы OpenClaw, GetClaw устраняет технические барьеры, которые ранее разделяли трейдеров и продвинутые AI-инструменты. Никаких загрузок, настроек или управления инфраструктурой не требуется — агент активируется за считанные секунды.

Релиз GetClaw выходит на фоне растущего интереса к OpenClaw, который продемонстрировал новый класс AI-систем, способных действовать, а не просто реагировать. GetClaw переносит эту концепцию на финансовые рынки, превращая AI в постоянного торгового партнёра, который отслеживает рынок, идентифицирует сигналы и поддерживает принятие решений по мере изменения условий.

«Торговля всегда требует скорости и ясности, но инструменты, на которые полагаются трейдеры, часто требуют часов настройки. GetClaw меняет это, делая интеллектуальных агентов доступными мгновенно», — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Следующий этап торговли будет формироваться системами, которые постоянно наблюдают за рынком и помогают пользователям в реальном времени — именно это мы создаём в Bitget».

После активации GetClaw непрерывно отслеживает активность рынка и состояние портфеля. Система анализирует ставки финансирования, изменения волатильности, риски ликвидации, макроэкономические события и новые тенденции в криптоэкосистеме. При появлении значимых сигналов агент мгновенно уведомляет пользователя. Со временем GetClaw адаптируется к стилю торговли каждого трейдера, изучая предпочтения по позициям, уровень допустимого риска и исторические паттерны, чтобы улучшить рекомендации.

GetClaw работает в разных средах. Пользователи могут взаимодействовать с агентом через приложение Bitget, Telegram, Discord или WhatsApp, позволяя аналитике и исполнению сделок плавно перемещаться между мессенджерами и самой биржей. Эти точки доступа будут внедряться поэтапно.

Запуск дополнительно опирается на недавно обновлённый Agent Hub — инфраструктуру AI-трейдинга Bitget, которая напрямую подключает AI-системы к реальным рыночным данным и инструментам исполнения. Через Agent Hub модели AI получают доступ к стандартизированным торговым возможностям, позволяя стратегиям, анализу и исполнению работать в единой среде. GetClaw — первый полностью интегрированный агент, построенный на этой инфраструктуре.

Безопасность остается ключевым элементом дизайна. GetClaw использует многоуровневую модель изоляции, разделяя проверку личности, хранение памяти, доступ по разрешениям и торговые креденциалы, обеспечивая защиту аккаунтов пользователей при автономной работе агента.

Внедрение GetClaw знаменует появление агентного трейдинга, где интеллектуальные системы работают вместе с трейдерами, интерпретируют сигналы и помогают в исполнении сделок в реальном времени. В рамках модели Universal Exchange, где криптоактивы, деривативы и токенизированные традиционные инструменты сосуществуют, технологии, такие как Agent Hub и GetClaw, делают торговлю более автоматизированной и интеллектуальной.

Веб-версия GetClaw запланирована к запуску уже завтра, а мобильная версия ожидается к концу марта. Дополнительные обновления будут анонсированы по мере развития продукта.

