Курс валют на четверг: доллар в банках подскочил на 22 копейки, евро на 10 копеек

В четверг, 12 марта, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и на 22 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и 10 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынкекотировки гривны к доллару составляют 43,87−44,45 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,15−44,35 евро — 51,40−51,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,19−44,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,05−51,07 грн/евро.

