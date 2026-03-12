► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Небанковский финрынок сократился: в феврале из реестров выбыли 8 компаний
В феврале 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на восемь учреждений — до 761 компании. В то же время, количество банков, имеющих лицензию, осталось неизменным — 60 учреждений. Об этом сообщает регулятор.
Лицензии и исключения из реестровВ феврале 5 учреждений добровольно отказались от лицензий по собственной инициативе. Среди них:
- три финансовые компании,
- два кредитных союза.
- по собственной инициативе — 2 кредитных союза и 1 коллектор,
- принудительно — 4 финансовые компании и 1 кредитный союз.
Структура небанковского финансового рынкаПо состоянию на 1 марта 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 403 финансовые компании (в январе — 407);
- 47 страховщиков non-life;
- 10 life-страховщиков;
- 1 страховщик со особым статусом;
- 100 ломбардов;
- 81 кредитный союз (было 84);
- 1 лизингодатель;
- 45 страховых брокеров;
- 73 коллекторские компании (было 74).
Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (40) в феврале осталось по-прежнему.
Ситуация на платежном рынке
На платежном рынке работают:
- 14 платежных систем, созданных резидентами (в январе — 15);
- 10 интернациональных платежных систем.
Среди поставщиков платежных услуг действуют:
- 16 платежных учреждений,
- 11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг (было 12),
- 1 банк — эмитент электронных денег,
- 1 оператор почтовой связи.
Кроме того, на рынке работают 69 коммерческих агентов и 32 технологических оператора платежных услуг.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии