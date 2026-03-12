Multi от Минфин
12 марта 2026, 10:16 Читати українською

Небанковский финрынок сократился: в феврале из реестров выбыли 8 компаний

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В феврале 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на восемь учреждений — до 761 компании.
В феврале 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на восемь учреждений — до 761 компании. В то же время, количество банков, имеющих лицензию, осталось неизменным — 60 учреждений. Об этом сообщает регулятор.

Лицензии и исключения из реестров

В феврале 5 учреждений добровольно отказались от лицензий по собственной инициативе. Среди них:
  • три финансовые компании,
  • два кредитных союза.
Кроме того, одному кредитному союзу лицензия была аннулирована принудительно.Также регулятор расширил объем лицензии на предоставление финансовых услуг одной финансовой компании.Из государственных реестров в течение месяца исключены 8 небанковских учреждений. В частности:
  • по собственной инициативе — 2 кредитных союза и 1 коллектор,
  • принудительно — 4 финансовые компании и 1 кредитный союз.

Структура небанковского финансового рынка

По состоянию на 1 марта 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
  • 403 финансовые компании (в январе — 407);
  • 47 страховщиков non-life;
  • 10 life-страховщиков;
  • 1 страховщик со особым статусом;
  • 100 ломбардов;
  • 81 кредитный союз (было 84);
  • 1 лизингодатель;
  • 45 страховых брокеров;
  • 73 коллекторские компании (было 74).

Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (40) в феврале осталось по-прежнему.

Ситуация на платежном рынке

На платежном рынке работают:

  • 14 платежных систем, созданных резидентами (в январе — 15);
  • 10 интернациональных платежных систем.

Среди поставщиков платежных услуг действуют:

  • 16 платежных учреждений,
  • 11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг (было 12),
  • 1 банк — эмитент электронных денег,
  • 1 оператор почтовой связи.

Кроме того, на рынке работают 69 коммерческих агентов и 32 технологических оператора платежных услуг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
