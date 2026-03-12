Небанковский финрынок сократился: в феврале из реестров выбыли 8 компаний

Лицензии и исключения из реестров

три финансовые компании,

два кредитных союза.

по собственной инициативе — 2 кредитных союза и 1 коллектор,

принудительно — 4 финансовые компании и 1 кредитный союз.

В феврале 2026 года количество участников небанковского финансового рынка Украины сократилось на восемь учреждений — до 761 компании. В то же время, количество банков, имеющих лицензию, осталось неизменным — 60 учреждений. Об этом сообщает регулятор.В феврале 5 учреждений добровольно отказались от лицензий по собственной инициативе. Среди них:Кроме того, одному кредитному союзу лицензия была аннулирована принудительно.Также регулятор расширил объем лицензии на предоставление финансовых услуг одной финансовой компании.Из государственных реестров в течение месяца исключены 8 небанковских учреждений. В частности:

Структура небанковского финансового рынка

403 финансовые компании (в январе — 407);

47 страховщиков non-life;

10 life-страховщиков;

1 страховщик со особым статусом;

100 ломбардов;

81 кредитный союз (было 84);

1 лизингодатель;

45 страховых брокеров;

73 коллекторские компании (было 74).

По состоянию на 1 марта 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (40) в феврале осталось по-прежнему.

Ситуация на платежном рынке

На платежном рынке работают:

14 платежных систем, созданных резидентами (в январе — 15);

10 интернациональных платежных систем.

Среди поставщиков платежных услуг действуют:

16 платежных учреждений,

11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг (было 12),

1 банк — эмитент электронных денег,

1 оператор почтовой связи.

Кроме того, на рынке работают 69 коммерческих агентов и 32 технологических оператора платежных услуг.