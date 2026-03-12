Multi от Минфин
українська
12 марта 2026, 9:37 Читати українською

Черчилля на британских купюрах заменят изображения животных

Банк Англии заменит портреты исторических личностей на своих банкнотах на изображения дикой природы. Какие именно представители флоры и фауны будут изображены на купюрах, будет определено после опроса общественного мнения летом 2026 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк Англии заменит портреты исторических личностей на своих банкнотах на изображения дикой природы.

Что изображено на банкнотах

На данный момент на британских банкнотах номиналом в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов соответственно располагаются четыре личности, оставившие след в истории страны: премьер-министр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тьюринг.

Согласно сообщению Банка Англии, замена портретов этих людей на изображения дикой природы «предоставляет возможность отметить еще один важный аспект истории Великобритании». При этом портрет монарха останется на банкнотах и после изменения дизайна.

В прошлом году Банк Англии провел опрос общественного мнения среди 44 000 респондентов, итоги которого продемонстрировали, что наиболее предпочтительным сюжетом, определяющим дизайн банкнот, является дикая природа, сообщает Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 3

+75
JWT
JWT
12 марта 2026, 10:45
#
заміна портретів цих людей на зображення дикої природи «надає можливість відзначити ще один важливий аспект історії Великобританії»

Заміна зображення того хто спас Англію під час Другої Світової перед початком третьої на тварину — це символічно.
0
Андрій М***к
Андрій М***к
12 марта 2026, 10:47
#
Ісламська експансія ВБ поглиблюється
+15
gorobezus
gorobezus
12 марта 2026, 11:15
#
На кабанов, собак , раков и что там еще у стоящих раком на коврике харамом считается
