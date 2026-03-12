Черчилля на британских купюрах заменят изображения животных

Банк Англии заменит портреты исторических личностей на своих банкнотах на изображения дикой природы. Какие именно представители флоры и фауны будут изображены на купюрах, будет определено после опроса общественного мнения летом 2026 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Что изображено на банкнотах

На данный момент на британских банкнотах номиналом в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов соответственно располагаются четыре личности, оставившие след в истории страны: премьер-министр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тьюринг.

Согласно сообщению Банка Англии, замена портретов этих людей на изображения дикой природы «предоставляет возможность отметить еще один важный аспект истории Великобритании». При этом портрет монарха останется на банкнотах и после изменения дизайна.

В прошлом году Банк Англии провел опрос общественного мнения среди 44 000 респондентов, итоги которого продемонстрировали, что наиболее предпочтительным сюжетом, определяющим дизайн банкнот, является дикая природа, сообщает Bloomberg.