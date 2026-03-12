ФРС может отложить снижение ставок из-за «нефтяного шока»

Morgan Stanley предупредил инвесторов о риске того, что Федеральная резервная система США может отложить возобновление снижения процентных ставок из-за резкого роста цен на нефть вследствие войны с Ираном. Об этом пишет Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят экономисты

Банк сохранил свой прогноз по двум снижениям ставки в этом году — в июне и сентябре по 0,25 процентного пункта каждое. Однако банк предупредил, что регулятор может отложить первое снижение до сентября или даже декабря, в результате чего следующее снижение произойдет уже в 2027 году.

«Если ФРС прислушается к своей истории, посмотрит дальше вызванного нефтью ценового давления и обеспечит более раннее, чем ожидалось, смягчение денежно-кредитной политики, тогда, по нашему мнению, мы окажемся в хорошей позиции», — написали главный экономист Morgan Stanley Майкл Гапен и его коллеги.

Если цены на нефть не вернутся к довоенному уровню около $70 за баррель, влияние на инфляцию в 2026 году будет более заметным, а уровень безработицы может оставаться несколько выше до конца 2028 года, считает Morgan Stanley.

«ФРС снизит это напряжение в рамках своего двойного мандата путем смягчения денежно-кредитной политики сильнее, чем ранее планировалось. Следовательно, второй риск для нашего прогноза по денежной политике в том, что ФРС снизит ставки позже, но сильнее», — говорится в записке банка.

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть возобновили рост на торгах в среду, 11 марта. Стоимость Brent поднималась на 6% — выше $93 за баррель, американский сорт WTI дорожал более чем на 5% — почти до $89 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о высвобождении 400 млн баррелей нефти из резервов: это крупнейший объем в истории. Кроме того, свои резервы также задействуют США, сообщил президент Дональд Трамп.