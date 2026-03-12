Украинцы уплатили 28,6 млрд грн военного сбора с начала года

Украинцы в январе — феврале 2026 года уплатили в государственный бюджет 28,6 млрд грн военного сбора, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Сколько поступило в бюджет

За январь — февраль 2026 года в бюджет поступило 28,6 млрд. грн. военного сбора от 1,6 млн плательщиков. Это на 29,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Наибольшие поступления и регионы-лидеры

Наибольшие объемы поступлений военного сбора обеспечили: г. Киев — 9,3 млрд грн, Днепропетровская область — 3,1 млрд грн, Львовская область — 2,2 млрд грн, Харьковская область — 1,9 млрд гривен.

Высокие характеристики этих регионов объясняются значимой концентрацией бизнеса, огромным количеством работников и активной предпринимательской деятельностью.

Также следует отметить, что изменения в налоговой системе повлияли на ФОП. С 1 января 2026 для физических лиц — предпринимателей первой и второй групп введены новые размеры единого налога и военного сбора.

Военный сбор для ФОП первой, второй и четвертой групп составляет 864,70 грн, что равняется 10% минимальной заработной платы. Оплата производится ежемесячно до 20 числа текущего месяца.