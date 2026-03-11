Multi от Минфин
11 марта 2026, 18:50 Читати українською

Почему статус ФЛП не всегда дает пенсионный стаж

Многие предприниматели уверены, что сам статус ФЛП автоматически обеспечивает страховой стаж для будущей пенсии. На самом деле это не так: начисление стажа зависит от уплаты ЕСВ, а разные налоговые и льготные режимы в разные годы могли лишать предпринимателей такого стажа. Почему статус ФЛП сам по себе не гарантирует пенсионный стаж и какие правила действуют сегодня — об этом рассказывает юридическая компания YANKIV.

Почему статус ФЛП не всегда дает пенсионный стаж

Главное правило: статус ФЛП ≠ страховой стаж

Распространенное заблуждение предпринимателей:

«Я зарегистрирован как ФЛП → следовательно, мне автоматически идет страховой стаж для пенсии.»

Реальность:

  • Сам статус и регистрация ФЛП не дают пенсионный и страховой стаж.
  • Стаж дает выплата страхового взноса (ЕСВ) + подача отчетности

Простыми словами:

ФЛП, который платит ЕСВ и отчитывается о нем, не будет иметь проблем со стажем.

ФЛП, который не платит ЕСВ (даже если официально зарегистрирован), не получает стажа.

Формула: Страховой стаж = уплаченные взносы, а не статус ФЛП

Как было до 2004 года: другие правила учета

До 1 января 2004 года персонифицированного учета не было.

Стаж исчислялся не по факту деятельности (даже если вы реально работали), а по уплате взносов в Пенсионный фонд.

Если ФЛП:

  • Работал на патенте
  • Был на фиксированном налоге
  • Уплачивал налоги без пенсионного взноса

→ Страховой стаж не возникал, даже если деятельность реально осуществлялась!

Пример:

ФЛП в 2000—2003 годах работал на патенте, платил фиксированный налог, но отдельных взносов в Пенсионный фонд не вносил.

Результат: Стажа за эти годы нет (даже если бизнес приносил доход).

Запомните: фиксированный налог ≠ пенсионный взнос

Распространенное заблуждение прошлых лет:

«Я платил фиксированный налог — значит, стаж должен быть.»

На самом деле: фиксированный налог не всегда включал взнос в Пенсионный фонд или включал его частично, что не давало полнолуния стажа.

Это означало, что платеж шел в бюджет как налог, но не как пенсионный взнос.

Результат: налоговые обязательства исполнены, а стажа нет.

Льготы по ЕСВ: когда ФЛП теряли стаж

На протяжении многих лет у ФЛП были разные льготы по ЕСВ. Рассмотрим основные периоды:

Период 1: Дальние 2000-е — нулевой ЕСВ

ФЛП могли не платить ЕСВ вообще и быть ФЛПами. Потому за этот период вообще стажа не будет.

Пример:

ФЛП на упрощенной системе 2005−2010 годы. Если добровольно не платил ЕСВ — стажа 0 месяцев.

Период 2: Половинный ЕСВ

Был период, когда ФЛП могли платить половину ЕСВ. Поэтому фактически 2 года оплаты такого ЕСВ считалось за 1 год стажа.

Пример:

ФЛП платил 50% от минимального ЕСВ в течение 24 месяцев.

Стаж: Только 12 месяцев (пропорционально уплаченной сумме).

Период 3: Карантинные льготы (COVID-19)

Во время карантина 2020−2021 годов ФЛП могли не платить ЕСВ (льгота). За это время стажа не будет.

Пример:

ФЛП воспользовался льготой и не платил ЕСВ март-декабрь 2020 года.

Стаж за 2020: Только январь-февраль (2 месяца), остальные — 0.

Период 4: Военные льготы (с 24.02.2022)

Мобилизированные ФЛП освобождены от уплаты ЕСВ на время службы. За период мобилизации стаж не идет (потому что ЕСВ не выплачивается).

Пример:

ФЛП мобилизованный март 2022 — ноябрь 2024.

Стаж за этот период: 0 месяцев (льгота по ЕСВ = отсутствие стажа).

Для военнослужащих стаж идет за военной службой, а не за ФЛП!

Как работает стаж после 2004 года: персонифицированный учет

С 2004 года стаж учитывается по данным персонифицированного учета.

Это означает, что каждый вклад ЕСВ привязан к конкретному лицу и фиксируется в системе Пенсионного фонда.

Правила начисления стажа после введения ЕСВ

Правило 1: Минимальный ЕСВ = 1 месяц стажа

Месяц засчитывается в стаж только при уплате минимального ЕСВ.

Пример (2026 год):

Минимальный ЕСВ = 1 902,34 грн (22% от 8 647 грн)

Заплатили 1 902,34 грн за январь → +1 месяц стажа

Правило 2: Меньше минимального = стаж не засчитывается

Если уплачено меньше минимального ЕСВ — стаж либо не засчитывается, либо засчитывается пропорционально (в определенных случаях).

Пример:

Уплатили 1 000 грн вместо 1 902,34 грн → стажа нет (или пропорционально, если есть правовые основания).

Правило 3: Перерывы в оплате = перерывы в стаже

Даже если вы зарегистрированы как ФЛП, но не платите ЕСВ — стаж не идет.

Пример:

ФЛП зарегистрирован 5 лет, но ЕСВ платил только 2 года.

Стаж: Только 2 года, а не 5!

Выводы: проблемы в ФЛП с пенсионным стажем

Делаем выводы о ФЛП с пенсионным стажем: статус ФЛП не дает стажа автоматически — только уплата ЕСВ! До 2004 года персонифицированного учета не было — стаж по вкладам, а не по деятельности.

С 2004 года: 1 месяц стажа равен уплаченному минимальному ЕСВ. Сейчас: регистрация без ЕСВ = 0 стажа

Формула стажа: страховой стаж = уплаченные взносы (ЕСВ), а не статус ФЛП или деятельность.

Практические советы:

  • Проверьте свой стаж в «Дия»
  • Сравните с периодами ФЛП — есть ли пробелы?
  • Если есть пробелы — выясните причину (не платили ЕСВ?)
  • Платите ЕСВ регулярно, если планируете пенсию от ФЛП
  • Сохраняйте квитанции об уплате ЕСВ (на случай споров)

Что делать прямо сейчас:

  • Зайдите в «Дия» → Пенсионный фонд → Сведения о стаже
  • Посмотрите помесячно — идет ли стаж за периоды ФЛП
  • Если пробелы — разберитесь почему (не платили ЕСВ?)
  • Если сейчас ФЛП — убедитесь, что ЕСВ оплачивается ежемесячно
