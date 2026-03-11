Многие предприниматели уверены, что сам статус ФЛП автоматически обеспечивает страховой стаж для будущей пенсии. На самом деле это не так: начисление стажа зависит от уплаты ЕСВ, а разные налоговые и льготные режимы в разные годы могли лишать предпринимателей такого стажа. Почему статус ФЛП сам по себе не гарантирует пенсионный стаж и какие правила действуют сегодня — об этом рассказывает юридическая компания YANKIV.
Почему статус ФЛП не всегда дает пенсионный стаж
Главное правило: статус ФЛП ≠ страховой стаж
Распространенное заблуждение предпринимателей:
«Я зарегистрирован как ФЛП → следовательно, мне автоматически идет страховой стаж для пенсии.»
Реальность:
- Сам статус и регистрация ФЛП не дают пенсионный и страховой стаж.
- Стаж дает выплата страхового взноса (ЕСВ) + подача отчетности
Простыми словами:
ФЛП, который платит ЕСВ и отчитывается о нем, не будет иметь проблем со стажем.
ФЛП, который не платит ЕСВ (даже если официально зарегистрирован), не получает стажа.
Формула: Страховой стаж = уплаченные взносы, а не статус ФЛП
Как было до 2004 года: другие правила учета
До 1 января 2004 года персонифицированного учета не было.
Стаж исчислялся не по факту деятельности (даже если вы реально работали), а по уплате взносов в Пенсионный фонд.
Если ФЛП:
- Работал на патенте
- Был на фиксированном налоге
- Уплачивал налоги без пенсионного взноса
→ Страховой стаж не возникал, даже если деятельность реально осуществлялась!
Пример:
ФЛП в 2000—2003 годах работал на патенте, платил фиксированный налог, но отдельных взносов в Пенсионный фонд не вносил.
Результат: Стажа за эти годы нет (даже если бизнес приносил доход).
Запомните: фиксированный налог ≠ пенсионный взнос
Распространенное заблуждение прошлых лет:
«Я платил фиксированный налог — значит, стаж должен быть.»
На самом деле: фиксированный налог не всегда включал взнос в Пенсионный фонд или включал его частично, что не давало полнолуния стажа.
Это означало, что платеж шел в бюджет как налог, но не как пенсионный взнос.
Результат: налоговые обязательства исполнены, а стажа нет.
Льготы по ЕСВ: когда ФЛП теряли стаж
На протяжении многих лет у ФЛП были разные льготы по ЕСВ. Рассмотрим основные периоды:
Период 1: Дальние 2000-е — нулевой ЕСВ
ФЛП могли не платить ЕСВ вообще и быть ФЛПами. Потому за этот период вообще стажа не будет.
Пример:
ФЛП на упрощенной системе 2005−2010 годы. Если добровольно не платил ЕСВ — стажа 0 месяцев.
Период 2: Половинный ЕСВ
Был период, когда ФЛП могли платить половину ЕСВ. Поэтому фактически 2 года оплаты такого ЕСВ считалось за 1 год стажа.
Пример:
ФЛП платил 50% от минимального ЕСВ в течение 24 месяцев.
Стаж: Только 12 месяцев (пропорционально уплаченной сумме).
Период 3: Карантинные льготы (COVID-19)
Во время карантина 2020−2021 годов ФЛП могли не платить ЕСВ (льгота). За это время стажа не будет.
Пример:
ФЛП воспользовался льготой и не платил ЕСВ март-декабрь 2020 года.
Стаж за 2020: Только январь-февраль (2 месяца), остальные — 0.
Период 4: Военные льготы (с 24.02.2022)
Мобилизированные ФЛП освобождены от уплаты ЕСВ на время службы. За период мобилизации стаж не идет (потому что ЕСВ не выплачивается).
Пример:
ФЛП мобилизованный март 2022 — ноябрь 2024.
Стаж за этот период: 0 месяцев (льгота по ЕСВ = отсутствие стажа).
Для военнослужащих стаж идет за военной службой, а не за ФЛП!
Как работает стаж после 2004 года: персонифицированный учет
С 2004 года стаж учитывается по данным персонифицированного учета.
Это означает, что каждый вклад ЕСВ привязан к конкретному лицу и фиксируется в системе Пенсионного фонда.
Правила начисления стажа после введения ЕСВ
Правило 1: Минимальный ЕСВ = 1 месяц стажа
Месяц засчитывается в стаж только при уплате минимального ЕСВ.
Пример (2026 год):
Минимальный ЕСВ = 1 902,34 грн (22% от 8 647 грн)
Заплатили 1 902,34 грн за январь → +1 месяц стажа
Правило 2: Меньше минимального = стаж не засчитывается
Если уплачено меньше минимального ЕСВ — стаж либо не засчитывается, либо засчитывается пропорционально (в определенных случаях).
Пример:
Уплатили 1 000 грн вместо 1 902,34 грн → стажа нет (или пропорционально, если есть правовые основания).
Правило 3: Перерывы в оплате = перерывы в стаже
Даже если вы зарегистрированы как ФЛП, но не платите ЕСВ — стаж не идет.
Пример:
ФЛП зарегистрирован 5 лет, но ЕСВ платил только 2 года.
Стаж: Только 2 года, а не 5!
Выводы: проблемы в ФЛП с пенсионным стажем
Делаем выводы о ФЛП с пенсионным стажем: статус ФЛП не дает стажа автоматически — только уплата ЕСВ! До 2004 года персонифицированного учета не было — стаж по вкладам, а не по деятельности.
С 2004 года: 1 месяц стажа равен уплаченному минимальному ЕСВ. Сейчас: регистрация без ЕСВ = 0 стажа
Формула стажа: страховой стаж = уплаченные взносы (ЕСВ), а не статус ФЛП или деятельность.
Практические советы:
- Проверьте свой стаж в «Дия»
- Сравните с периодами ФЛП — есть ли пробелы?
- Если есть пробелы — выясните причину (не платили ЕСВ?)
- Платите ЕСВ регулярно, если планируете пенсию от ФЛП
- Сохраняйте квитанции об уплате ЕСВ (на случай споров)
Что делать прямо сейчас:
- Зайдите в «Дия» → Пенсионный фонд → Сведения о стаже
- Посмотрите помесячно — идет ли стаж за периоды ФЛП
- Если пробелы — разберитесь почему (не платили ЕСВ?)
- Если сейчас ФЛП — убедитесь, что ЕСВ оплачивается ежемесячно
