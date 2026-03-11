Госстат вводит индекс для измерения импортируемой инфляции

Государственная служба статистики Украины начинает публиковать новый макроэкономический индикатор — индекс цен на импорт (ИЦИ). Этот показатель призван отслеживать, как изменение стоимости зарубежных товаров влияет на себестоимость украинского производства и инфляционные процессы в экономике. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины 11 марта.

Суть индикатора и объекты измерения

Индекс цен на импорт является международно признанным показателем, который будет отражать изменение стоимости товаров, которые резиденты Украины покупают у нерезидентов во времени. На начальном этапе Госстат будет рассчитывать этот индикатор исключительно для продукции перерабатывающей промышленности, которая формирует основную долю отечественного импорта.

В перечень вошли продукты питания, транспортные средства, машины, оборудование и химическая продукция. Эти товары классифицируются в соответствии с секцией C «Продукция перерабатывающей промышленности» Основной номенклатуры продукции (ОНП). В будущем ведомство планирует постепенно расширять детализация этого показателя.

Бюрократические требования и методология

Ежемесячный расчет нового индекса будет осуществляться на основе административных данных Государственной таможенной службы Украины и государственного статистического наблюдения № 1-цены (импорт) «Отчет о ценах на импорт».

По словам главы Госстата Арсена Макарчука, новый показатель позволит оценить влияние внешних ценовых изменений на украинскую экономику — в частности на себестоимость производства, импортные расходы предприятий и потенциальные инфляционные риски. Ожидается, что для государственных органов он станет дополнительным инструментом макроэкономического анализа, для бизнеса — ориентиром по стоимости импортных ресурсов, а для исследователей — источником данных для экономических прогнозов.

Фактически, внедрение ИЦИ является не столько инициативой снизу, сколько прямым требованием гармонизации отечественной статистики с европейскими стандартами и обеспечения международной сопоставимости экономических показателей. Методология опирается на требования Регламента (ЕС) 2019/2152 о европейской статистике предприятий и рекомендации профильного руководства Международного валютного фонда (Export and Import Price Index Manual).

Отныне ИЦИ дополнит систему краткосрочных индикаторов Госстата — индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции. Вместе они позволят комплексно анализировать ценовые процессы и рассчитывать так называемые условия торговли.

Рекордный торговый дефицит

Введение индекса цен на импорт происходит на фоне критических структурных изменений в украинской экономике. По данным Нацбанка и таможни, в 2025—2026 годах Украина столкнулась с историческим максимумом дефицита внешней торговли (около 30−31 млрд долларов по итогам прошлого года). Объем годового импорта приблизился к 90 млрд долларов, что более чем в два раза превышает показатели отечественного экспорта (около 38 млрд долларов).

Из-за остановки или разрушения значительного количества внутренних предприятий в результате войны Украина вынуждена покупать за рубежом практически все — от энергоносителей и топлива до техники и потребительских товаров. В такой ситуации индекс цен на импорт перестает быть просто статистической формальностью для отчетности перед ЕС, а становится ключевым индикатором жизнеспособности экономики. Любые колебания на мировых рынках теперь мгновенно и масштабно бьют по карманам украинцев.