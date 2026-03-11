В феврале темпы роста потребительских цен в Украине ускорились, достигнув 7,6% в годовом измерении и 1,0% за месяц. Официальный прогноз регулятора оказался слишком оптимистичным: реальная инфляция превысила ожидания из-за стремительного подорожания топлива, овощей и услуг мобильной связи, тогда как базовая инфляция удержалась на уровне 7,0%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 11 марта.
Нацбанк объясняет скачок инфляции до 7,6% импортом и тарифами
Агросектор и зависимость от импорта
Согласно данным Нацбанка, цены на сырые продукты питания растут второй месяц подряд — темпы ускорились до 9,6% в годовом измерении. Регулятор объясняет такую динамику стремительным подорожанием тепличных огурцов, помидоров и овощей борщевого набора. Ключевой причиной стала высокая стоимость импорта, которая также подтолкнула цены на фрукты, в частности цитрусовые и бананы. Единственным фактором, который несколько сдержал общее ценовое давление в этом сегменте, стало замедление подорожания свинины и курятины.
В то же время инфляция на обработанные пищевые продукты замедлилась до 9,9%. В НБУ констатируют, что это произошло благодаря стабилизации цен на молочную продукцию (из-за усиления конкуренции со стороны импортных производителей), а также торможению стоимости подсолнечного масла и кондитерских изделий.
Энергетические проблемы и тарифы на связь
Самый заметный удар по кошелькам потребителей нанесла сфера услуг, где инфляция ускорилась до 12,3% годовых. Главным катализатором этого скачка Нацбанк называет тарифы мобильных операторов, которые повысили стоимость услуг связи, списывая это на «сложную ситуацию в энергетике».
Топливная инфляция также продемонстрировала резкое ускорение до 8,0%. В своем комментарии НБУ оправдывает это ростом европейских котировок нефтепродуктов из-за мировой геополитической напряженности, а также последствиями ослабления обменного курса гривны. Исключением стал только автомобильный газ (LPG), цены на который не росли благодаря низкому спросу и избытку ресурса на внутреннем рынке, что перекрыло эффект от дорогого импорта.
Что дешевеет и тормозит
По официальной статистике, единственная категория, где зафиксировано снижение цен, — это непродовольственные товары (-0,4%). Темпы роста административно регулируемых цен также несколько замедлились до 8,8%, прежде всего из-за замедления темпов подорожания табачных изделий и фармацевтической продукции.
