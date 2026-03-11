Multi от Минфин
11 марта 2026, 18:35 Читати українською

Нацбанк объясняет скачок инфляции до 7,6% импортом и тарифами

В феврале темпы роста потребительских цен в Украине ускорились, достигнув 7,6% в годовом измерении и 1,0% за месяц. Официальный прогноз регулятора оказался слишком оптимистичным: реальная инфляция превысила ожидания из-за стремительного подорожания топлива, овощей и услуг мобильной связи, тогда как базовая инфляция удержалась на уровне 7,0%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 11 марта.

В феврале темпы роста потребительских цен в Украине ускорились, достигнув 7,6% в годовом измерении и 1,0% за месяц.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Агросектор и зависимость от импорта

Согласно данным Нацбанка, цены на сырые продукты питания растут второй месяц подряд — темпы ускорились до 9,6% в годовом измерении. Регулятор объясняет такую динамику стремительным подорожанием тепличных огурцов, помидоров и овощей борщевого набора. Ключевой причиной стала высокая стоимость импорта, которая также подтолкнула цены на фрукты, в частности цитрусовые и бананы. Единственным фактором, который несколько сдержал общее ценовое давление в этом сегменте, стало замедление подорожания свинины и курятины.

В то же время инфляция на обработанные пищевые продукты замедлилась до 9,9%. В НБУ констатируют, что это произошло благодаря стабилизации цен на молочную продукцию (из-за усиления конкуренции со стороны импортных производителей), а также торможению стоимости подсолнечного масла и кондитерских изделий.

Энергетические проблемы и тарифы на связь

Самый заметный удар по кошелькам потребителей нанесла сфера услуг, где инфляция ускорилась до 12,3% годовых. Главным катализатором этого скачка Нацбанк называет тарифы мобильных операторов, которые повысили стоимость услуг связи, списывая это на «сложную ситуацию в энергетике».

Топливная инфляция также продемонстрировала резкое ускорение до 8,0%. В своем комментарии НБУ оправдывает это ростом европейских котировок нефтепродуктов из-за мировой геополитической напряженности, а также последствиями ослабления обменного курса гривны. Исключением стал только автомобильный газ (LPG), цены на который не росли благодаря низкому спросу и избытку ресурса на внутреннем рынке, что перекрыло эффект от дорогого импорта.

Что дешевеет и тормозит

По официальной статистике, единственная категория, где зафиксировано снижение цен, — это непродовольственные товары (-0,4%). Темпы роста административно регулируемых цен также несколько замедлились до 8,8%, прежде всего из-за замедления темпов подорожания табачных изделий и фармацевтической продукции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
11 марта 2026, 18:44
#
Каким боком повышение тарифов на связь повлияло на повышение тарифов на электроэнергию, на коммунальные услуги, на акцизвы на топливо, или все же, все наоборот?!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
