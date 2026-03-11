Multi от Минфин
11 марта 2026, 18:13 Читати українською

Кризис в Ормузском проливе чреват дефицитом серы для удобрений, чипов и металлов

Война в Иране спровоцировала шок, выходящий далеко за пределы рынка нефти. Остановка судоходства через Ормузский пролив заблокировала поставки серы — нишевого, но критически важного ресурса, от которого зависят отрасли от сельского хозяйства до производства микросхем. Об этом сообщает Financial Times.

Кризис в Ормузском проливе чреват дефицитом серы для удобрений, чипов и металлов

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Аналитики отмечают, что разрыв цепей поставок через этот водный путь является серьезнейшей угрозой для мировой индустрии со времен пандемии COVID-19.

Серный коллапс: цены бьют рекорды

На долю стран Персидского залива приходится 45% мирового экспорта серы. Из-за блокировки пролива экспорт фактически парализован.

В Китае (крупнейшем потребителе в мире) цена на серу на этой неделе подскочила на 15%, достигнув рекордных $672 за тонну.

Проблема не только в отсутствии товара, но и невозможности заказать суда. Судовладельцы боятся отправлять корабли в регион, не зная, смогут ли они заправиться горючим.

«Ситуация ужасна. На прошлой неделе мы не смогли закрыть ни одного соглашения, потому что никто не знает, как забронировать фрахт», — прокомментировал Клайв Мюррей, гендиректор London Commodity Brokers.

Кто под ударом?

1. Удобрения и продовольственная безопасность (60% потребления серы)

Производство удобрений больше всего зависит от серы. Кризис пришелся на пик сезона, когда фермеры Северного полушария готовятся к посевному. Цена на карбамид (другой вид удобрений) уже подскочила на 45% — до $700 за тонну.

Самые крупные импортеры (Марокко, Китай, Индонезия) покупают минимум половину своей серы именно на Ближнем Востоке. Аналитики Scotiabank предупреждают: мировая продовольственная безопасность под опасностью.

2. Полупроводники и компьютерные чипы

Гиганты индустрии, такие как TSMC, Samsung и SK Hynix используют серную кислоту для очистки кремниевых пластин. Кроме серы под угрозой оказались поставки гелия (Катар обеспечивает треть мирового спроса) и брома (99% которого Южная Корея импортирует из Израиля). Это неизбежно приведет к удорожанию электроники.

3. Добыча металлов (Медь и Никель)

Серная кислота необходима для выщелачивания металлов из руды. В Африке (Конго) под угрозой оказалось производство около 3 млн. тонн меди в год.

Индонезия, мировой лидер по добыче никеля, также критично зависит от импорта серы с Ближнего Востока.

Выводы для бизнеса

Более 44 000 компаний по всему миру уже ощутили на себе последствия сбоя поставок через Ормузский пролив. Наиболее уязвимыми оказались предприятия в Китае и Индии.

Гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер назвал ситуацию «разрушительной мозаикой», где остановка одного канала снабжения вызывает эффект домино в десятках несвязанных на первый взгляд отраслей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
