Доллар закрепился выше 44 грн на межбанке на фоне компромиссного кредита ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 марта 2026, 15:23 Читати українською

Доллар закрепился выше 44 грн на межбанке на фоне компромиссного кредита ЕС

Несмотря на заявления о разработке европейскими партнерами альтернативного механизма финансирования Украины на сумму 30 млрд евро, курс доллара на межбанковском рынке вырос до максимальных отметок 44,14−44,18 грн. Вместо единого транша от Е С Киев вынужден довольствоваться серией двусторонних кредитов из-за политического саботажа основной программы. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Несмотря на заявления о разработке европейскими партнерами альтернативного механизма финансирования Украины на сумму 30 млрд евро, курс доллара на межбанковском рынке вырос до максимальных отметок 44,14−44,18 грн.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция межбанка на «положительные» новости

Валютный рынок крайне сдержанно отреагировал на информацию об альтернативных источниках финансирования государственного бюджета. Котировки на межбанковском рынке (электронной площадке, где коммерческие банки и НБУ покупают и продают валюту безналичным путем) зафиксировались в коридоре 44,14−44,18 гривны за один доллар.

Тот факт, что гривна не демонстрирует укрепление после публикации этих новостей, свидетельствует о глубоком скептицизме инвесторов и импортеров. Рынок закладывает в стоимость валюты риски того, что реальные сроки поступления ликвидности могут затянуться, а обещанных сумм окажется недостаточно для перекрытия внешнеторгового дефицита.

Обходной маневр вместо единой европейской поддержки

Главной причиной срочного поиска запасных путей финансирования стала жесткая позиция Венгрии и Словакии. Правительства этих стран продолжают целенаправленно блокировать выделение Украине масштабного консолидированного кредита от Европейского Союза, общая сумма которого составляет 90 миллиардов евро.

Чтобы обойти вето Будапешта и Братиславы, европейские дипломаты активировали запасной план по привлечению 30 миллиардов евро. Эти средства планируется передать не как общеевропейский пакет помощи, а в виде серии межправительственных двусторонних займов. Главными кредиторами в этой схеме согласились выступить страны Балтии и государства Северной Европы. Юридическая специфика таких соглашений заключается в том, что они заключаются напрямую между двумя столицами и не требуют бюрократического одобрения на уровне всего Европейского Союза.

Временное облегчение с долгосрочными рисками

Поступление этих 30 миллиардов евро снимает самые острые риски кассового разрыва (момента, когда у правительства физически не остается средств на выплаты) в ближайшей перспективе и дает Министерству финансов определенное облегчение для оперативного планирования.

Однако с макроэкономической точки зрения этот шаг является лишь временным компромиссом. В долгосрочной перспективе фрагментированные кредиты не способны полноценно заменить замороженный пакет в 90 миллиардов евро. Более того, такой подход никоим образом не решает фундаментальную институциональную проблему Евросоюза — неспособность оперативно принимать консолидированные финансовые решения из-за шантажа отдельных стран-членов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+27
BatonUA
BatonUA
11 марта 2026, 15:31
#
Не може бути. Завжди валюта з’являлася в тумбочці і менеджери шли на міжбанк її міняти.
+
+30
Romanenkas17
Romanenkas17
11 марта 2026, 15:36
#
Подарунок не дали, а повісили на шию новий кредит? Оце перемога ((
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 47 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами