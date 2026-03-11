Доллар закрепился выше 44 грн на межбанке на фоне компромиссного кредита ЕС

Несмотря на заявления о разработке европейскими партнерами альтернативного механизма финансирования Украины на сумму 30 млрд евро , курс доллара на межбанковском рынке вырос до максимальных отметок 44,14−44,18 грн. Вместо единого транша от Е С Киев вынужден довольствоваться серией двусторонних кредитов из-за политического саботажа основной программы. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Реакция межбанка на «положительные» новости

Валютный рынок крайне сдержанно отреагировал на информацию об альтернативных источниках финансирования государственного бюджета. Котировки на межбанковском рынке (электронной площадке, где коммерческие банки и НБУ покупают и продают валюту безналичным путем) зафиксировались в коридоре 44,14−44,18 гривны за один доллар.

Тот факт, что гривна не демонстрирует укрепление после публикации этих новостей, свидетельствует о глубоком скептицизме инвесторов и импортеров. Рынок закладывает в стоимость валюты риски того, что реальные сроки поступления ликвидности могут затянуться, а обещанных сумм окажется недостаточно для перекрытия внешнеторгового дефицита.

Обходной маневр вместо единой европейской поддержки

Главной причиной срочного поиска запасных путей финансирования стала жесткая позиция Венгрии и Словакии. Правительства этих стран продолжают целенаправленно блокировать выделение Украине масштабного консолидированного кредита от Европейского Союза, общая сумма которого составляет 90 миллиардов евро.

Чтобы обойти вето Будапешта и Братиславы, европейские дипломаты активировали запасной план по привлечению 30 миллиардов евро. Эти средства планируется передать не как общеевропейский пакет помощи, а в виде серии межправительственных двусторонних займов. Главными кредиторами в этой схеме согласились выступить страны Балтии и государства Северной Европы. Юридическая специфика таких соглашений заключается в том, что они заключаются напрямую между двумя столицами и не требуют бюрократического одобрения на уровне всего Европейского Союза.

Временное облегчение с долгосрочными рисками

Поступление этих 30 миллиардов евро снимает самые острые риски кассового разрыва (момента, когда у правительства физически не остается средств на выплаты) в ближайшей перспективе и дает Министерству финансов определенное облегчение для оперативного планирования.

Однако с макроэкономической точки зрения этот шаг является лишь временным компромиссом. В долгосрочной перспективе фрагментированные кредиты не способны полноценно заменить замороженный пакет в 90 миллиардов евро. Более того, такой подход никоим образом не решает фундаментальную институциональную проблему Евросоюза — неспособность оперативно принимать консолидированные финансовые решения из-за шантажа отдельных стран-членов.