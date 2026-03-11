Доля NPL в банках Украины сохраняется у исторических минимумов

Доля неработающих кредитов в банковском секторе сохраняется на исторически низких уровнях. Об этом сообщает Национальный банк.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась доля неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов в банковском секторе в январе практически не изменилась и на 01 февраля 2025 года составила 13,9%.

В настоящее время доля NPL в частных украинских банках составляет 8,4%, в банках с иностранным капиталом — 6,5%, в государственных банках — 19,6%. Доля NPL по кредитам бизнеса составляет 17,0%, населению — 10,8%.

Регулятор напоминает, что в декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд грн старых неработающих активов, так что доля NPL в банковском секторе сократилась ниже 14% по состоянию на 01 января 2026 года.

«Новые кредиты и дальше сохраняют высокое качество, поэтому качество кредитного портфеля хорошее, а уровень дефолтов на исторически низком уровне», — уверяет НБУ.