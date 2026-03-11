Инфляция в США замерла на уровне 2,4%, но этот отчет игнорирует последствия войны в Иране

В феврале годовой уровень инфляции в Соединенных Штатах остался неизменным — на отметке 2,4%. Однако эта статистика уже считается устаревшей, поскольку она не отражает стремительного скачка цен на нефть, спровоцированного началом американо-израильской военной кампании против Ирана в конце месяца. Об этом сообщает The Wall Street Journal 11 марта.

Статистика, утратившая актуальность

Согласно отчету Министерства труда США, опубликованному в среду, общие потребительские цены в феврале выросли на 2,4% в годовом измерении. Этот показатель идентичен январскому и полностью совпадает с ожиданиями экономистов. Базовая инфляция (которая не учитывает изменчивые цены на продукты питания и энергоносители) составила 2,5%, что также соответствует прогнозам.

Однако эти данные были собраны до 28 февраля — даты начала военной операции с Ираном. До эскалации конфликта этот отчет стал бы ключевым ориентиром для формирования политики Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайшие месяцы. Теперь он превратился лишь в базовую линию, с которой аналитики будут сравнивать будущие военные ценовые шоки.

«Слепые зоны» расчетов и психология потребителей

Текущий отчет Министерства труда имеет еще один недостаток: он искусственно занижен из-за отсутствия октябрьских данных о росте стоимости жилья (это прямое следствие прошлогоднего «шатдауна» — приостановки работы правительства США). Ожидается, что в апреле это статистическое искажение исчезнет, что автоматически подтолкнет официальный показатель инфляции вверх.

Почему это важно

Зафиксированная в феврале инфляция на уровне 2,4% — это взгляд в «зеркало заднего вида», который создает ложное ощущение макроэкономической стабильности. На самом деле, американская экономика сталкивается с новым ценовым шоком. Для рядовых потребителей и предпринимателей это означает высокую вероятность системного подорожания логистики, а следовательно, и широкого спектра товаров повседневного спроса уже в ближайшие месяцы. В то же время растет риск того, что стоимость кредитов и ипотеки будет оставаться высокой значительно дольше, чем рынки ожидали в начале года, поскольку ФРС будет вынуждена проводить жесткую монетарную политику для сдерживания новых инфляционных волн.