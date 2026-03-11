В феврале автопарк Украины пополнили более 2,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 21% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
В феврале украинцы приобрели 2,5 тыс. гибридных авто: топ-модели рынка
Доля новых автомобилей в этом количестве составила 53% против 63% в феврале прошлого года.
Кто лидирует
- В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (368 ед.)
- Второй результат у NISSAN X-Trail (67 ед.)
- Третий по популярности — NISSAN Qashqai (60 ед.)
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у FORD Escape (64 ед.)
Также в лидерской тройке: TOYOTA Prius (62 ед.) и KIA Niro (60 ед.).
