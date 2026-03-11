Мошенники массово рассылают фальшивые письма от имени БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) зафиксировало массовую атаку мошенников, рассылающих фальшивые электронные письма от имени ведомства. Злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным украинских предприятий и учреждений. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Как работает схема?

Злоумышленники посылают письма в адрес компаний и организаций. В сообщениях говорится о якобы назначении документальной проверки предприятия. От получателя требуют срочно предоставить:

учредительные документы;

финансовую отчетность;

налоговую документацию.

Для «убедительности» жулики используют псевдоофициальные бланки, указывают вымышленные исходные номера и фамилии реальных (или вымышленных) сотрудников БЭБ.

Главная опасность: вредные вложения

Письма содержат архивы или приложения, которые предлагается загрузить якобы для заполнения электронных форм.

Открытие таких файлов может привести к заражению компьютера вирусами или похищению паролей и финансовых данных.

Официальная позиция БЭБ

В ведомстве подчеркивают, что не выдавали никаких предписаний по подобным рассылкам. Бюро никогда не направляет запросы на предоставление документов таким образом.

Как отличить настоящее письмо от фейка:

Домен почты: все сотрудники БЭБ пишут исключительно по адресам на домене @esbu.gov.ua.

Подпись: официальные письма обязательно подписываются КЭП (квалифицированной электронной подписью).

Что делать, если вы получили такое письмо?

Если на вашу почту поступило подобное сообщение:

Не открывайте вложения и не переходите по ссылкам.

Не загружайте никаких архивов.

Игнорируйте требования по предоставлению информации.

Сообщите об инциденте Департаменту киберполиции или СБУ.

«Бюро экономической безопасности Украины принимает необходимые меры для выяснения всех обстоятельств и уже обратилось в компетентные правоохранительные органы», — говорится в сообщении.