Мошенники массово рассылают фальшивые письма от имени БЭБ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 марта 2026, 16:15 Читати українською

Мошенники массово рассылают фальшивые письма от имени БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) зафиксировало массовую атаку мошенников, рассылающих фальшивые электронные письма от имени ведомства. Злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным украинских предприятий и учреждений. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Мошенники массово рассылают фальшивые письма от имени БЭБ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работает схема?

Злоумышленники посылают письма в адрес компаний и организаций. В сообщениях говорится о якобы назначении документальной проверки предприятия. От получателя требуют срочно предоставить:

  • учредительные документы;
  • финансовую отчетность;
  • налоговую документацию.

Для «убедительности» жулики используют псевдоофициальные бланки, указывают вымышленные исходные номера и фамилии реальных (или вымышленных) сотрудников БЭБ.

Главная опасность: вредные вложения

Письма содержат архивы или приложения, которые предлагается загрузить якобы для заполнения электронных форм.

Открытие таких файлов может привести к заражению компьютера вирусами или похищению паролей и финансовых данных.

Официальная позиция БЭБ

В ведомстве подчеркивают, что не выдавали никаких предписаний по подобным рассылкам. Бюро никогда не направляет запросы на предоставление документов таким образом.

Как отличить настоящее письмо от фейка:

  • Домен почты: все сотрудники БЭБ пишут исключительно по адресам на домене @esbu.gov.ua.
  • Подпись: официальные письма обязательно подписываются КЭП (квалифицированной электронной подписью).

Что делать, если вы получили такое письмо?

Если на вашу почту поступило подобное сообщение:

  • Не открывайте вложения и не переходите по ссылкам.
  • Не загружайте никаких архивов.
  • Игнорируйте требования по предоставлению информации.
  • Сообщите об инциденте Департаменту киберполиции или СБУ.

«Бюро экономической безопасности Украины принимает необходимые меры для выяснения всех обстоятельств и уже обратилось в компетентные правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2026, 17:24
#
Що робити, якщо ви отримали такий лист?

Відправити у «спам» та продовжити займатися своїми справами
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Унилий Бетменцев и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами