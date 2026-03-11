Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) зафиксировало массовую атаку мошенников, рассылающих фальшивые электронные письма от имени ведомства. Злоумышленники пытаются получить доступ к конфиденциальным данным украинских предприятий и учреждений. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Мошенники массово рассылают фальшивые письма от имени БЭБ
Как работает схема?
Злоумышленники посылают письма в адрес компаний и организаций. В сообщениях говорится о якобы назначении документальной проверки предприятия. От получателя требуют срочно предоставить:
- учредительные документы;
- финансовую отчетность;
- налоговую документацию.
Для «убедительности» жулики используют псевдоофициальные бланки, указывают вымышленные исходные номера и фамилии реальных (или вымышленных) сотрудников БЭБ.
Главная опасность: вредные вложения
Письма содержат архивы или приложения, которые предлагается загрузить якобы для заполнения электронных форм.
Открытие таких файлов может привести к заражению компьютера вирусами или похищению паролей и финансовых данных.
Официальная позиция БЭБ
В ведомстве подчеркивают, что не выдавали никаких предписаний по подобным рассылкам. Бюро никогда не направляет запросы на предоставление документов таким образом.
Как отличить настоящее письмо от фейка:
- Домен почты: все сотрудники БЭБ пишут исключительно по адресам на домене @esbu.gov.ua.
- Подпись: официальные письма обязательно подписываются КЭП (квалифицированной электронной подписью).
Что делать, если вы получили такое письмо?
Если на вашу почту поступило подобное сообщение:
- Не открывайте вложения и не переходите по ссылкам.
- Не загружайте никаких архивов.
- Игнорируйте требования по предоставлению информации.
- Сообщите об инциденте Департаменту киберполиции или СБУ.
«Бюро экономической безопасности Украины принимает необходимые меры для выяснения всех обстоятельств и уже обратилось в компетентные правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
