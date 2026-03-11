Авиакомпании повышают цены на билеты из-за войны на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке заставил авиаперевозчиков Азии и Европы предпринять экстренные меры. Во вторник, 10 марта, ряд крупнейших авиакомпаний объявил о повышении цен на билеты, введении топливных сборов и изменении графиков полетов из-за резкого удорожания авиакеросина и закрытия ключевых воздушных коридоров. Об этом сообщает Reuters.

Прыжок цен на топливо

До начала ударов США и Израиля по Ирану цена на авиационное горючее колебалась в пределах $85−90 за баррель. Однако уже на этой неделе она взлетела до $150-$200.

Air New Zealand приостановила свой финансовый прогноз на 2026 год из-за полной неопределенности.

Qantas Airways, SAS и Air New Zealand уже официально объявили о росте тарифов.

Hong Kong Airlines повышает топливные сборы на 35,2% в этот четверг, а Air India начинает поэтапный ввод сборов на внутренних и международных рейсах.

«Такой резкий рост заставляет нас реагировать, чтобы обеспечить стабильность сделок», — заявили в скандинавской авиакомпании SAS, назвав повышение временной корректировкой цен.

Кто защищен, а кто нет?

Ситуация на рынке разделила авиакомпании на два лагеря в зависимости от их политики хеджирования (фиксация цены на горючее заранее):

Защищены: Finnair (закачивала 80% закупок на 1 квартал), Lufthansa, Ryanair и IAG (владелец British Airways). Они пока обладают запасом прочности и не планируют мгновенного повышения цен.

Большинство авиакомпаний США (Delta, United, American) отказались от хеджирования несколько лет назад. Теперь они вынуждены переводить расходы на пассажиров. По данным Deutsche Bank, цены на авиабилеты в США уже начали стремительно расти.

Кроме цен существует риск физического дефицита горючего. Кувейт, ключевой экспортер авиакеросина в Европу, уже столкнулся с сокращением производства.

Воздушный хаос и изменение маршрутов

Война не только удорожила полеты, но и сделала их более опасными. Во вторник прибывающие в Дубай самолеты были временно переведены в зону ожидания из-за угрозы ракетной атаки.

Изменения в сетях полетов:

Cathay Pacific добавляет рейсы в Лондон и Цюрих, поскольку закрытие воздушного пространства над зоной конфликта создает дефицит мест на маршрутах Азия-Европа.

British Airways досрочно прекратила зимнюю программу полетов в Абу-Даби. (В авиации зимний сезон длится до конца марта, но рейсы отменили уже сейчас из-за опасности).

Emirates, Qatar Airways и Etihad, обслуживающие треть трафика между Европой и Азией, вынуждены изменять маршруты, что увеличивает время в пути и расход топлива.

Реакция рынка

После обвала в понедельник акции европейских авиакомпаний несколько стабилизировались во вторник, 10 марта, (рост на 3−8%). Этому посодействовало заявление Дональда Трампа о том, что война может закончиться в ближайшее время, после чего цена на нефть откатилась с пиковых $119 до $90 за баррель.

Однако аналитики остаются осторожными. Компания Melius уже снизила прогнозы чистой прибыли авиаперевозчиков на 10%. Даже если пассажиропоток на весенние каникулы будет рекордным, высокая стоимость горючего (вторая самая большая статья расхода после зарплат) может «съесть» всю маржу.