Обогащение в Овальном кабинете: как криптовалютные сделки и суды увеличили состояние Трампа до $6,5 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 марта 2026, 15:16 Читати українською

Обогащение в Овальном кабинете: как криптовалютные сделки и суды увеличили состояние Трампа до $6,5 млрд

Второй президентский срок Дональда Трампа сопровождается стремительным ростом его личного капитала благодаря продаже криптовалютных токенов, сомнительным сделкам на Ближнем Востоке и отмене многомиллионных судебных штрафов. Несмотря на колоссальную убыточность медиабизнеса, использование политического статуса позволило ему существенно нарастить активы. Об этом сообщает Forbes.

Второй президентский срок Дональда Трампа сопровождается стремительным ростом его личного капитала благодаря продаже криптовалютных токенов, сомнительным сделкам на Ближнем Востоке и отмене многомиллионных судебных штрафов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Криптовалютная монетизация статуса

Согласно последнему рейтингу миллиардеров от Forbes, общее состояние президента США в настоящее время оценивается в $6,5 млрд, что на $1,4 млрд больше по сравнению с прошлым годом. Это позволило ему подняться с 700-го на 645-е место среди 3428 самых богатых людей планеты.

Основным инструментом обогащения стали непрозрачные операции с цифровыми активами. За прошлый год Трамп получил около $550 млн от продажи токенов собственного криптопроекта World Liberty Financial ($WLFI), который семья запустила в сентябре 2024 года. Впоследствии президент и его бизнес-партнеры, среди которых специальный посланник Стив Виткофф и его семья, продали 49% акций World Liberty Financial компании Aryam Investment. За этой структурой стоит советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и член королевской семьи шейх Тахнун бин Заид Аль Нагаян. По оценкам издания, эта транзакция принесла Трампу дополнительные $200 млн.

Осенью прошлого года бывший американский дипломат с опытом работы в регионе так охарактеризовал эту динамику: «Лидеры стран Персидского залива знают, как вести дела с этим американским президентом. Они научились этому еще во время его первого срока, но тогда он сам был ограничен в том, насколько откровенно мог требовать деньги. Сейчас для него нет никаких ограничений».

В портфеле главы Белого дома остаются миллионы криптотокенов — как $WLFI, так и спекулятивных мемкойнов $TRUMP. Даже с учетом дисконта их совокупная стоимость оценивается почти в $570 млн. Кроме того, ему принадлежит 38% акций World Liberty Financial (компании, занимающейся выпуском стейблкоина USD1). Эта доля как действующий бизнес оценивается в $240 млн.

Списание долгов и капитализация недвижимости

Финансовое положение Трампа также укрепилось благодаря решениям судебной системы. В августе апелляционный суд отменил постановление о взыскании с него гражданского штрафа по громкому делу о мошенничестве в Нью-Йорке. Это избавило президента от обязательства выплачивать $517 млн (включая начисленные проценты), одномоментно списав массивный долг с его баланса. Сейчас генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обжалует это решение.

Политическое влияние продолжает искусственно раздувать стоимость его частной недвижимости, поскольку визиты на эти объекты часто используются посетителями для демонстрации лояльности и лоббирования своих интересов. Стоимость закрытого клуба Mar-a-Lago в Палм-Бич, который Трамп приобрел в 1985 году за скромные $10 млн, сейчас составляет около $560 млн. Только за последний год актив подорожал почти на $370 млн, а с 2018 года его оценка выросла более чем в три раза. Эта резиденция превратилась в «зимний Белый дом»: именно там проходят неформальные встречи с мировыми лидерами (в частности с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху), приемы бизнес-союзников (Илона Маска, Чанпена Чжао) и оттуда же отдаются приказы о ракетных ударах по Сирии и Ирану.

Сеть из 10 гольф-клубов, расположенных в шести штатах, также существенно подорожала на фоне потока политических сторонников: сейчас объекты оцениваются в $550 млн (против $340 млн в прошлом году).

Финансовый провал медиаимперии и обесценивание токенов

Свой пиковый капитал в $7,3 млрд Трамп зафиксировал в сентябре прошлого года. Снижение состояния произошло из-за общего проседания крипторынка и стремительного падения акций Trump Media and Technology Group (TMTG), материнской компании платформы Truth Social.

Более 15 миллионов токенов World Liberty Financial, принадлежащих президенту, обвалились в цене более чем на 64% с момента их выхода на публичные торги в сентябре. С учетом дисконта на ликвидность (поскольку быстрая продажа такого объема дополнительно обвалит цену), их стоимость сейчас составляет не более $175 млн.

Акции компании TMTG (торгуются под тикером DJT) в прошлом месяце упали до исторического минимума. Из-за этого стоимость доли Трампа в компании, которая существует уже пять лет, сократилась до $1,2 млрд по сравнению с $2,6 млрд год назад. Котировки падали месяцами на фоне жесткой коррекции биткоина, катастрофических финансовых потерь предприятия и отсутствия реальных рекламных продаж. Инвесторов не вдохновил даже декабрьский анонс слияния TMTG с калифорнийской компанией по разработке ядерного синтеза TAE стоимостью $6 млрд.

В конце февраля компания обнародовала финансовую отчетность, которая подтвердила ее полную экономическую несостоятельность: чистый убыток за 2025 год достиг астрономических $712 млн (против $401 млн годом ранее), тогда как реальный доход составил символические $3,7 млн. В тот же день руководство TMTG заявило о поиске возможностей выделить Truth Social в новую самостоятельную публичную компанию. Впрочем, даже если весь этот ассортимент бизнес-венчуров обесценится до нуля, сам президент не пострадает — он уже успел обналичить сотни миллионов долларов до того, как его самые преданные инвесторы осознали абсолютную пустоту активов, которые он им продал.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами