Обогащение в Овальном кабинете: как криптовалютные сделки и суды увеличили состояние Трампа до $6,5 млрд

Второй президентский срок Дональда Трампа сопровождается стремительным ростом его личного капитала благодаря продаже криптовалютных токенов, сомнительным сделкам на Ближнем Востоке и отмене многомиллионных судебных штрафов. Несмотря на колоссальную убыточность медиабизнеса, использование политического статуса позволило ему существенно нарастить активы. Об этом сообщает Forbes.

Криптовалютная монетизация статуса

Согласно последнему рейтингу миллиардеров от Forbes, общее состояние президента США в настоящее время оценивается в $6,5 млрд, что на $1,4 млрд больше по сравнению с прошлым годом. Это позволило ему подняться с 700-го на 645-е место среди 3428 самых богатых людей планеты.

Основным инструментом обогащения стали непрозрачные операции с цифровыми активами. За прошлый год Трамп получил около $550 млн от продажи токенов собственного криптопроекта World Liberty Financial ($WLFI), который семья запустила в сентябре 2024 года. Впоследствии президент и его бизнес-партнеры, среди которых специальный посланник Стив Виткофф и его семья, продали 49% акций World Liberty Financial компании Aryam Investment. За этой структурой стоит советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и член королевской семьи шейх Тахнун бин Заид Аль Нагаян. По оценкам издания, эта транзакция принесла Трампу дополнительные $200 млн.

Осенью прошлого года бывший американский дипломат с опытом работы в регионе так охарактеризовал эту динамику: «Лидеры стран Персидского залива знают, как вести дела с этим американским президентом. Они научились этому еще во время его первого срока, но тогда он сам был ограничен в том, насколько откровенно мог требовать деньги. Сейчас для него нет никаких ограничений».

В портфеле главы Белого дома остаются миллионы криптотокенов — как $WLFI, так и спекулятивных мемкойнов $TRUMP. Даже с учетом дисконта их совокупная стоимость оценивается почти в $570 млн. Кроме того, ему принадлежит 38% акций World Liberty Financial (компании, занимающейся выпуском стейблкоина USD1). Эта доля как действующий бизнес оценивается в $240 млн.

Списание долгов и капитализация недвижимости

Финансовое положение Трампа также укрепилось благодаря решениям судебной системы. В августе апелляционный суд отменил постановление о взыскании с него гражданского штрафа по громкому делу о мошенничестве в Нью-Йорке. Это избавило президента от обязательства выплачивать $517 млн (включая начисленные проценты), одномоментно списав массивный долг с его баланса. Сейчас генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс обжалует это решение.

Политическое влияние продолжает искусственно раздувать стоимость его частной недвижимости, поскольку визиты на эти объекты часто используются посетителями для демонстрации лояльности и лоббирования своих интересов. Стоимость закрытого клуба Mar-a-Lago в Палм-Бич, который Трамп приобрел в 1985 году за скромные $10 млн, сейчас составляет около $560 млн. Только за последний год актив подорожал почти на $370 млн, а с 2018 года его оценка выросла более чем в три раза. Эта резиденция превратилась в «зимний Белый дом»: именно там проходят неформальные встречи с мировыми лидерами (в частности с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху), приемы бизнес-союзников (Илона Маска, Чанпена Чжао) и оттуда же отдаются приказы о ракетных ударах по Сирии и Ирану.

Сеть из 10 гольф-клубов, расположенных в шести штатах, также существенно подорожала на фоне потока политических сторонников: сейчас объекты оцениваются в $550 млн (против $340 млн в прошлом году).

Финансовый провал медиаимперии и обесценивание токенов

Свой пиковый капитал в $7,3 млрд Трамп зафиксировал в сентябре прошлого года. Снижение состояния произошло из-за общего проседания крипторынка и стремительного падения акций Trump Media and Technology Group (TMTG), материнской компании платформы Truth Social.

Более 15 миллионов токенов World Liberty Financial, принадлежащих президенту, обвалились в цене более чем на 64% с момента их выхода на публичные торги в сентябре. С учетом дисконта на ликвидность (поскольку быстрая продажа такого объема дополнительно обвалит цену), их стоимость сейчас составляет не более $175 млн.

Акции компании TMTG (торгуются под тикером DJT) в прошлом месяце упали до исторического минимума. Из-за этого стоимость доли Трампа в компании, которая существует уже пять лет, сократилась до $1,2 млрд по сравнению с $2,6 млрд год назад. Котировки падали месяцами на фоне жесткой коррекции биткоина, катастрофических финансовых потерь предприятия и отсутствия реальных рекламных продаж. Инвесторов не вдохновил даже декабрьский анонс слияния TMTG с калифорнийской компанией по разработке ядерного синтеза TAE стоимостью $6 млрд.

В конце февраля компания обнародовала финансовую отчетность, которая подтвердила ее полную экономическую несостоятельность: чистый убыток за 2025 год достиг астрономических $712 млн (против $401 млн годом ранее), тогда как реальный доход составил символические $3,7 млн. В тот же день руководство TMTG заявило о поиске возможностей выделить Truth Social в новую самостоятельную публичную компанию. Впрочем, даже если весь этот ассортимент бизнес-венчуров обесценится до нуля, сам президент не пострадает — он уже успел обналичить сотни миллионов долларов до того, как его самые преданные инвесторы осознали абсолютную пустоту активов, которые он им продал.