Доллар на межбанке обновил максимум: курс впервые приблизился к 44 грн

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины поднялся до новых максимумов. По состоянию на сегодняшний день котировки американской валюты колеблются в диапазоне 43,99−44,02 грн за доллар. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Есть ли дефицит валюты

По словам Шевчишина, несмотря на рост курса, среднесуточный дефицит валюты на межбанке остается очень низким, что свидетельствует об относительно сбалансированном спросе и предложении на рынке.

Он отмечает, что нынешняя динамика курса в значительной степени связана не с внутренним дефицитом валюты, а с коррекцией из-за глобальной пары евро/доллар.

Национальный банк Украины ранее зафиксировал курс евро, что заставляет регулятора корректировать баланс валютного рынка из-за изменения курса доллара. В результате доллар постепенно растет, выравнивая соотношение валют в соответствии с ситуацией на международных рынках.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту