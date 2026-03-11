Multi от Минфин
11 марта 2026, 14:37

YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире

У Голливуда есть еще одна причина бояться YouTube. Стриминговый гигант, принадлежащий Google, в прошлом году получил больше рекламных доходов, чем Disney, NBCUniversal, Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery вместе взятые, пишет Busines Insider.

У Голливуда есть еще одна причина бояться YouTube.

► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Заработок от рекламы

Согласно новым оценкам медиа-исследовательской компании MoffettNathanson, доход YouTube от рекламы в 2025 году превысил сумму в 37,8 миллиарда долларов от четырех его ближайших голливудских конкурентов. (С добавлением конкурента Fox, занимающего пятое место, когорты традиционных медиа опередит YouTube с 44,8 миллиарда долларов.)

Это существенное изменение по сравнению с 2024 годом, когда доход YouTube от рекламы в размере 36,1 миллиарда долларов был меньше общего дохода в 41,8 миллиарда долларов от Disney, NBCU от Comcast, Paramount и WBD, по данным Моффета Натансона.

YouTube оставляет себе почти половину своих доходов от рекламы, выплачивая создателям 55% скидки на рекламу в стандартных видео.

Рекламный бизнес — не единственная сфера, где доминирует YouTube

По данным Nielsen, в январе он также собрал больше зрителей на американских телеканалах, чем стримеры Disney, NBCU, Paramount и WBD вместе взятые. Netflix — единственный платный стример, который может конкурировать с YouTube по доле 12,5% и имеет 8,8% телевизионных зрителей, хотя он еще не является основным игроком на рынке рекламы.

YouTube также принес почти 22 миллиарда долларов дохода от подписок в 2025 году, благодаря стримеру прямых трансляций YouTube TV, безрекламным тарифам YouTube Premium и YouTube Music, а также сервису NFL Sunday Ticket для футбольных суперфанатов.

Google стремится ускорить этот рост в этом году с помощью «тонких пакетов» для YouTube TV, включая спортивный пакет.

Моффетт-Натансон предсказал, что рост доходов YouTube от подписок будет опережать рост рекламного бизнеса. Однако компания все еще ожидает, что ее доходы от рекламы будут расти здоровыми темпами примерно на 10% в течение каждого из следующих трех лет.

Согласно одному определению, YouTube сейчас является крупнейшей медиакомпанией в мире, обгоняя Disney, если не учитывать доходы от рекламного контента, — заявили аналитики MoffettNathanson Майкл Натансон и Роберт Фишман в понедельник в своей записке.

Однако доход YouTube от рекламы значительно ниже, чем у таких технологических гигантов, как Meta, материнская компания Facebook, которая в 2025 году получила около 196,2 миллиарда долларов дохода от рекламы, и Alphabet, которая в прошлом году заработала 224,5 миллиарда долларов на поисковой рекламе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
