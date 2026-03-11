Multi от Минфин
Крупнейший выкуп в истории: зачем Минфин США вынужден спасать рынок облигаций транзакциями на $15 млрд

Министерство финансов США начинает реализацию самой масштабной операции по выкупу собственных долговых обязательств. Максимальный объем интервенции для одной транзакции достигает рекордных $15 миллиардов, что делает эту меру крупнейшим выкупом на американском казначейском рынке за всю его историю.

Министерство финансов США начинает реализацию самой масштабной операции по выкупу собственных долговых обязательств.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали программы и типы интервенций

Официальный график этих беспрецедентных шагов был обнародован еще 4 февраля 2026 года. Все меры строго делятся на два функциональных типа: поддержка ликвидности (Liquidity Support) и управление наличными средствами (Cash Management).

Для выкупа предусмотрены номинальные купоны со сроками погашения в диапазоне от 1 месяца до 30 лет. Кроме того, операции охватывают казначейские ценные бумаги, защищенные от инфляции, срок погашения которых составляет от 1 до 30 лет. Процедура имеет четкий регламент публичности: предварительный перечень разрешенных к выкупу уникальных идентификационных номеров ценных бумаг обнародуется в 11:00 по восточному времени в день объявления операции. Окончательный перечень публикуется также в 11:00 по восточному времени, но непосредственно в день проведения торгов.

Распределение рекордных лимитов: куда пойдут $15 миллиардов

Максимальный объем финансирования для одной операции составляет заявленные $15 миллиардов. Важно подчеркнуть, что абсолютно все транзакции с таким лимитом относятся исключительно к категории управления наличными средствами (Cash Management).

Эти рекордные суммы не будут распыляться по всему рынку — они выделены только для краткосрочных ценных бумаг типа Nominal Coupons со сроком погашения от 1 месяца до 2 лет. Даты проведения этих гигантских операций на сумму $15 миллиардов уже утверждены. Первый выкуп осуществили 10 марта, а в дальнейшем они состоятся 17 марта, 1 апреля, 16 апреля и 22 апреля 2026 года.

Скрытое стимулирование рынка

США возобновили программу выкупа собственного долга в мае 2024 года после более чем двадцатилетнего перерыва. Официальная позиция Минфина США заключается в том, что эти операции являются чисто техническим инструментом: они нужны для сглаживания колебаний на кассовых счетах правительства и обеспечения ликвидностью тех выпусков облигаций, которыми мало торгуют (так называемые off-the-run Treasuries). Однако многие независимые финансовые аналитики относятся к этому критически. По их мнению, программа превратилась в инструмент скрытого количественного смягчения (stealth QE). Пока Федеральная резервная система США (ФРС) формально пытается сокращать свой баланс, Минфин вынужден самостоятельно вливать миллиарды долларов на рынок, чтобы выкупать старые долги у первичных дилеров, спасая их от убытков и искусственно поддерживая спрос перед выпуском новых, еще больших объемов государственных облигаций.

Почему это важно

Проведение крупнейшего выкупа госдолга в истории — это тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что рынок американских казначейских обязательств теряет способность функционировать естественным путем и нуждается в постоянном ручном вмешательстве. Когда правительство вынуждено выступать покупателем собственных долгов на десятки миллиардов долларов под видом «управления наличностью», это указывает на дефицит органического спроса со стороны международных и частных инвесторов. Фактически государство маскирует структурные проблемы с обслуживанием колоссального государственного долга, искусственно поддерживая цены на свои облигации. Для мировой экономики это означает рост рисков скрытой долларовой эмиссии и дальнейшее разбалансирование финансовой системы, которая держится на постоянных вливаниях ликвидности.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
