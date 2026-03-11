Угроза «Большой инфляции 2.0»: как война в Иране ударит по миру и Украине

Заявление Трампа о «почти побежденном Иране» и готовности руководства G7 воспользоваться стратегическим нефтяным резервом немного успокоило рынки, но надолго ли? Если Ормузский пролив не разблокируют, то цена нефти легко перевалит за $100 за баррель, так что цена бензина в Украине, а вместе с ним и цены на многие другие товары и услуги, продолжат расти. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Нефтяной шок и логистический коллапс

Самая большая угроза — это инфляция. Ничего нового и удивительного — все большие войны оказывают инфляционный эффект, как следствие разрушения производственных цепочек. В случае иранской войны, ключевая проблема — это поставки нефти, а значит, рост цены. В понедельник утром фьючерсы на нефть прыгнули на 25% до $115 за баррель, что является самым большим ростом цены за один день с 1980 года, когда был создан рынок фьючерсов.

Статистически повышение цены на нефть на 10% на длительный срок «съедает» 0,1—0,2% глобального ВВП и повышает инфляцию на 0,2—0,4%. С начала войны цены на нефть выросли более чем на 50% и не факт, что на этом остановятся. Как видите, арифметика проста — если «эпическая ярость» быстро не уймется, а цена на нефть останется на текущем уровне или, не дай бог, продолжит расти, то мировая экономика существенно притормозит, а инфляция ускорится. И в этом контексте главный вопрос — как долго цена на нефть будет оставаться высокой? Вероятный ответ: пока в Ормузском проливе не восстановится свободное безопасное судоходство.

Кризис в Европе и США

Среди развитых стран едва ли не самая плохая картинка вырисовывается в Европе. Еще до войны на Ближнем Востоке Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозировал инфляцию в еврозоне в 2026 году на уровне 1,9%. Это ниже, чем в США, но должны признать, что европейская экономика более зависима от экспорта нефти и газа и будет страдать гораздо сильнее американской, при условии, что война затянется.

По оценкам ЕЦБ, рост цены на нефть на 14% и газ на 20% повысит инфляцию на 0,5%. Как видим, текущие цены на энергоносители уже вдвое превысили декабрьские оценки европейских экономистов, а если к этому добавить проблемы со многими другими производственными цепочками и ослаблением евро, то инфляция, с которой уже было покончено, снова стучится в дверь. По крайней мере Goldman Sachs уже повысил прогноз инфляции в еврозоне на 2026 год на 0,3%.

В США инфляция уже который год никак не вернется к целевому показателю в 2%, а инфляционный эффект войны способен лишь усугубить ситуацию. По оценкам RBC Economics, если цена на нефть будет держаться на уровне около $100 за баррель, инфляция в США повысится с нынешних 2,4% до 3%.

С экономическим ростом что в США, что в Европе тоже не все хорошо. Последний отчет о состоянии рынка труда в США, опубликованный в прошлую пятницу, свидетельствует о росте безработицы и в конечном итоге — об охлаждении экономики. В Европе еще хуже — январский прогноз от МВФ по росту экономики еврозоны составляет всего 1,3%. Это и так немного, а по оценкам Goldman Sachs война может снизить рост еще на 0,2%.

Риски стагфляции и уроки прошедшего

Итак, как видим, в странах, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Украины, ситуация складывается не лучшим образом, и если война затянется на месяцы, то рост инфляции создаст немалые угрозы экономическому росту и повысит риск стагфляции. По мнению одного из руководителей ФРС Austan Goolsbee: «рост безработицы в сочетании с шоковым повышением цены на нефть создает именно ту стагфляционную среду, в которой ни одному центральному банку будет не до смеха».

Немного истории. Когда-то, в 1965−82 годах, США пережили эпоху так называемой «Большой инфляции», когда рост потребительских цен достигал 15%. Тогда основными причинами стали либеральная политика ФРС, избыточные государственные расходы, вызванные войной во Вьетнаме, и рост цен на нефть.

Что-то похожее и сейчас, разве что ФРС, пока им руководит Павелл, все еще пытается держать ситуацию под контролем. Но если новый глава центрального банка США, который вступит в должность уже в мае, начнет послушно выполнять приказы Трампа, а это очень вероятно, война будет продолжаться, а цены на нефть будут оставаться высокими, то все предпосылки для «Большой инфляции 2.0» будут созданы. Как будет с этим разбираться Трамп, это его дело, а нас больше волнует, что будет с ценами в Украине?

Прогноз для Украины

Если провести определенные исторические параллели, то рост инфляции в мире, прежде всего, в странах, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Украины, всегда заканчивался ростом инфляции и у нас, что естественно, учитывая структуру украинской экономики. Вспомните хотя бы как росли цены в пандемию. До сих пор кажется, что они все никак не остановятся.

В этот раз, если война в Иране не закончится быстро, эффект может быть еще более сильным, учитывая почти полное отсутствие собственных энергоресурсов и огромную зависимость Украины от европейского и американского импорта.