Угроза «Большой инфляции 2.0»: как война в Иране ударит по миру и Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 марта 2026, 11:55 Читати українською

Угроза «Большой инфляции 2.0»: как война в Иране ударит по миру и Украине

Заявление Трампа о «почти побежденном Иране» и готовности руководства G7 воспользоваться стратегическим нефтяным резервом немного успокоило рынки, но надолго ли? Если Ормузский пролив не разблокируют, то цена нефти легко перевалит за $100 за баррель, так что цена бензина в Украине, а вместе с ним и цены на многие другие товары и услуги, продолжат расти. Об этом на своей странице в Facebook написал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Угроза «Большой инфляции 2.0»: как война в Иране ударит по миру и Украине
Фото: pixabay

Нефтяной шок и логистический коллапс

Самая большая угроза — это инфляция. Ничего нового и удивительного — все большие войны оказывают инфляционный эффект, как следствие разрушения производственных цепочек. В случае иранской войны, ключевая проблема — это поставки нефти, а значит, рост цены. В понедельник утром фьючерсы на нефть прыгнули на 25% до $115 за баррель, что является самым большим ростом цены за один день с 1980 года, когда был создан рынок фьючерсов.

Статистически повышение цены на нефть на 10% на длительный срок «съедает» 0,1—0,2% глобального ВВП и повышает инфляцию на 0,2—0,4%. С начала войны цены на нефть выросли более чем на 50% и не факт, что на этом остановятся. Как видите, арифметика проста — если «эпическая ярость» быстро не уймется, а цена на нефть останется на текущем уровне или, не дай бог, продолжит расти, то мировая экономика существенно притормозит, а инфляция ускорится. И в этом контексте главный вопрос — как долго цена на нефть будет оставаться высокой? Вероятный ответ: пока в Ормузском проливе не восстановится свободное безопасное судоходство.

Кризис в Европе и США

Среди развитых стран едва ли не самая плохая картинка вырисовывается в Европе. Еще до войны на Ближнем Востоке Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозировал инфляцию в еврозоне в 2026 году на уровне 1,9%. Это ниже, чем в США, но должны признать, что европейская экономика более зависима от экспорта нефти и газа и будет страдать гораздо сильнее американской, при условии, что война затянется.

По оценкам ЕЦБ, рост цены на нефть на 14% и газ на 20% повысит инфляцию на 0,5%. Как видим, текущие цены на энергоносители уже вдвое превысили декабрьские оценки европейских экономистов, а если к этому добавить проблемы со многими другими производственными цепочками и ослаблением евро, то инфляция, с которой уже было покончено, снова стучится в дверь. По крайней мере Goldman Sachs уже повысил прогноз инфляции в еврозоне на 2026 год на 0,3%.

В США инфляция уже который год никак не вернется к целевому показателю в 2%, а инфляционный эффект войны способен лишь усугубить ситуацию. По оценкам RBC Economics, если цена на нефть будет держаться на уровне около $100 за баррель, инфляция в США повысится с нынешних 2,4% до 3%.

С экономическим ростом что в США, что в Европе тоже не все хорошо. Последний отчет о состоянии рынка труда в США, опубликованный в прошлую пятницу, свидетельствует о росте безработицы и в конечном итоге — об охлаждении экономики. В Европе еще хуже — январский прогноз от МВФ по росту экономики еврозоны составляет всего 1,3%. Это и так немного, а по оценкам Goldman Sachs война может снизить рост еще на 0,2%.

Риски стагфляции и уроки прошедшего

Итак, как видим, в странах, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Украины, ситуация складывается не лучшим образом, и если война затянется на месяцы, то рост инфляции создаст немалые угрозы экономическому росту и повысит риск стагфляции. По мнению одного из руководителей ФРС Austan Goolsbee: «рост безработицы в сочетании с шоковым повышением цены на нефть создает именно ту стагфляционную среду, в которой ни одному центральному банку будет не до смеха».

Немного истории. Когда-то, в 1965−82 годах, США пережили эпоху так называемой «Большой инфляции», когда рост потребительских цен достигал 15%. Тогда основными причинами стали либеральная политика ФРС, избыточные государственные расходы, вызванные войной во Вьетнаме, и рост цен на нефть.

Что-то похожее и сейчас, разве что ФРС, пока им руководит Павелл, все еще пытается держать ситуацию под контролем. Но если новый глава центрального банка США, который вступит в должность уже в мае, начнет послушно выполнять приказы Трампа, а это очень вероятно, война будет продолжаться, а цены на нефть будут оставаться высокими, то все предпосылки для «Большой инфляции 2.0» будут созданы. Как будет с этим разбираться Трамп, это его дело, а нас больше волнует, что будет с ценами в Украине?

Прогноз для Украины

Если провести определенные исторические параллели, то рост инфляции в мире, прежде всего, в странах, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Украины, всегда заканчивался ростом инфляции и у нас, что естественно, учитывая структуру украинской экономики. Вспомните хотя бы как росли цены в пандемию. До сих пор кажется, что они все никак не остановятся.

В этот раз, если война в Иране не закончится быстро, эффект может быть еще более сильным, учитывая почти полное отсутствие собственных энергоресурсов и огромную зависимость Украины от европейского и американского импорта.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает vt313 и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами