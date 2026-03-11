На 10,7 млн работающих в Украине пришлось 10,2 млн пенсионеров в 2025 году — отчет KSE

На 10,7 млн работающих в Украине в 2025 году пришлось 10,2 млн пенсионеров, 1,7 млн ветеранов (это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году), 3,6 млн человек с инвалидностью и 4,6 млн ВПЛ. То есть запрос на финансовую поддержку от государства значительно увеличился за последние годы. Об этом говорится в исследовании KSE Institute.

Тогда как количество трудоустроенных украинцев, чья работа наполняет госбюджет через налоги, уменьшилось на 1,3 млн с 2021 года.

Пока социальные фонды получают поступления ЕСВ с зарплат военных, ситуация временно лучше. Так, в 2025 году на социальную защиту удалось аккумулировать $28,2 млрд. Но после войны зарплаты в секторе обороны вероятно сократятся. А вместе с ними — поступления для выплат.

Расходы на пенсию

Расходы на пенсии в 2025 году практически не изменились. Хотя число пенсионеров уменьшилось, индексация и повышение среднего размера выплат нивелировали разницу. Но пенсии, закрепленная законом минимальная зарплата и прожиточный минимум до сих пор меньше фактических расходов на жизнь.

Из-за инфляции (11,2% в 2025 году) фактический прожиточный минимум вырос до $228. По закону прожиточный минимум составляет $70, минимальная зарплата — $192. Более половины пенсионеров получают практически вдвое меньше, чем фактический прожиточный минимум. Например, средняя пенсия составляет $104, минимальная — $57. Поэтому 27,6% или 2,8 млн пенсионеров вынуждены продолжать работать.

Что на рынке труда?

На рынке труда одновременно сохраняются две противоположные тенденции — сокращение числа работников и достаточно высокий уровень безработицы, хотя и со снижением с 20,6% в 2022 году до ∽10−11% в 2025 году. Основная проблема — потребности работодателей не совпадают с компетенциями или местом проживания кандидатов.

Ситуацию улучшила бы комплексная переподготовка и трудоустройство ветеранов и представителей уязвимых категорий. Только 21,8% ветеранов, подавших заявки в Государственную службу занятости, трудоустроились в 2025 году.

Изменит ли возвращение беженцев ситуацию?

Изменения из-за массового возвращения украинцев из-за границы сейчас маловероятны. В 2025 году количество украинских беженцев за рубежом составляет ∽5,9 млн. 90% из них — в странах ЕС. 75% беженцев — женщины и дети. Это формирует рынок труда не только сегодня, но и задает негативные тенденции на следующие десятилетия.

Они требуют от государства уже сейчас разрабатывать больше долгосрочных программ по возвращению, поддержке интеграции, взаимодействию с гражданами за рубежом, одновременной занятости и проживанию в двух или более странах. Одновременно внутренняя миграция ставит вопрос об изменениях в распределении средств между местными бюджетами. Массовые перемещения граждан, нуждающихся в государственной поддержке, постоянно обновляют суммы, необходимые регионам для социальной поддержки.

Обновления требует и система образования — чтобы должным образом подготовить следующее поколение специалистов. Восстановление после шока 2022 года до сих пор неполное — финансирование в 2025 году было на 17,4% ниже, чем в 2021. Число студентов на 12,2% меньше по сравнению с 2021 годом. Уменьшается количество школьников, которые планируют поступать в вузы.

Падает спрос молодежи на изучение научных предметов. Это может создать критический разрыв между реальным количеством STEM-специалистов и потребностью в специалистах, необходимых для восстановления. Без устойчивых инвестиций и целенаправленного восстановления обучения очень вероятен кризис на рынке труда в послевоенный период. Особое внимание государства необходимо уделить защите качества и результатов обучения через целевую поддержку и финансирование, которое будет ориентировано на результаты, а не на «повышение эффективности».

Структурные реформы

В 2026 году правительство готовит пакет структурных реформ, чтобы ответить на эти вызовы. Ожидается, что реформа рынка труда станет ключевым приоритетом. Новый Трудовой кодекс должен улучшить привлечение уязвимых групп, в частности женщин с детьми, на рынок труда.

Пенсионная реформа поможет повысить адекватность пенсий и уменьшить риски бедности. Новая методология расчета прожиточного минимума будет лучше отражать фактические расходы на проживание и усовершенствует регулирование и распределение социальных выплат.