Доллар поглощает иену: японская валюта обвалилась до исторических минимумов 1990 года

Курс японской иены по отношению к американскому доллару приблизился к критической отметке, достигнув самых низких значений за последние 36 лет. Глобальный тренд на обесценивание национальной валюты Японии продолжается, пробивая исторические уровни сопротивления и сигнализируя о глубоких структурных проблемах в финансовой системе страны.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Текущие показатели

Согласно месячному графику валютной пары USD/JPY (доллар США против японской иены) на международном валютном рынке, с интервалом построения в один месяц (1M), ситуация выглядит крайне пессимистично для японской экономики. Актуальная цена актива на момент фиксации данных достигла отметки 158,47 иены за один американский доллар.

Историческая перспектива

Анализ ценовой истории актива рисует картину непрерывной потери позиций. Изображение графика четко демонстрирует, что текущая цена достигла ключевого долгосрочного максимума для доллара США. Левая часть графика свидетельствует о том, что в последний раз пара находилась на этом уровне еще в 1990 году.

После пиковых значений начала 1990-х годов на рынке наблюдался длительный спад пары USD/JPY (что означало укрепление японской валюты). Это движение достигло своего абсолютного дна в зоне 75 иен за доллар в 2011—2012 годах. Однако впоследствии цена начала восстанавливаться не в пользу Японии. Начиная с 2021 года, на графике сформировался стремительный «бычий» рынок. На сегодняшний день актив вплотную тестирует исторический уровень сопротивления 36-летней давности, прорыв которого может означать окончательную капитуляцию иены.

Отчаяние Банка Японии и ловушка «carry trade»

Фундаментальной причиной обвала иены является колоссальная пропасть между монетарными политиками США и Японии. В то время как Федеральная резервная система США придерживается жесткой монетарной политики, Банк Японии (BOJ) десятилетиями держал ставки на нулевом или отрицательном уровне, заливая рынок дешевыми деньгами. Даже несмотря на то, что в последнее время регулятор был вынужден поднять базовую ставку до скромных 0,5%, этого оказалось совершенно недостаточно для остановки оттока капитала.

Крупные игроки и спекулянты активно используют так называемую стратегию «carry trade» — они массово занимают сверхдешевые иены, чтобы покупать на них доллары и инвестировать в доходные американские активы. Японские власти оказались в безвыходной ситуации: существенное и резкое повышение процентных ставок могло бы спасти валюту, но оно гарантированно спровоцирует экономическую рецессию и масштабный долговой кризис, поскольку страна имеет один из крупнейших в мире объемов государственного долга относительно ВВП. По данным аналитиков, в 2026 году реальный эффективный обменный курс иены (показатель покупательной способности на международной арене) упал до рекордно низкого уровня с 1973 года.