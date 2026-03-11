Trust Wallet запускает защиту от отравления адресов, Sonic Labs запустила институциональный стейблкоин USSD: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Trust Wallet запускает защиту от отравления адресов: как работает новая функция

Команда популярного криптогаманца Trust Wallet представила новый инструмент для борьбы со специфическим видом мошенничества — address poisoning (отравление адресов). Об этом сообщает The Block.

Что такое address poisoning?

Это коварная схема, где злоумышленники используют невнимательность пользователей.

Мошенники создают кошелек, адрес которого визуально почти идентичен адресу жертвы или ее частым получателям (совпадают первые и последние символы).

На пользовательский кошелек посылают «нулевую» или мизерную транзакцию, чтобы фейковый адрес появился в истории операций.

В следующий раз пользователь вместо копирования адреса из надежного источника берет его из истории транзакций и случайно присылает средства преступникам.

Как работает защита в Trust Wallet?

Новый механизм интегрирован непосредственно в мобильное приложение. На старте он охватывает 32 блокчейна, совместимых с EVM (Ethereum Virtual Machine), однако разработчики обещают расширять этот список.

Ключевые особенности системы:

Автоматическая проверка: система анализирует адрес перед каждой отправкой средств.

Интеллектуальные базы данных: для обнаружения опасности приложение использует данные от HashDit и Binance Security, где хранятся реестры известных мошеннических адресов.

Мгновенные предупреждения: если адрес кажется подозрительным или слишком похож на другой, пользователь получает уведомление в реальном времени до момента подтверждения операции.

Визуальное сравнение: сервис будет выводить адреса рядом, чтобы владелец кошелька мог легко заметить отличия в символах.

Генеральный директор Trust Wallet Феликс Фан отметил, что этот шаг направлен на то, чтобы предоставить пользователям максимум информации для принятия решений. По его словам, превентивные уведомления позволяют остановить воровство средств еще на этапе подготовки транзакции.

Sonic Labs запустила «институционный» стейблкоин USSD: надежность под эгидой BlackRock

Команда L1-сети Sonic объявила о выпуске собственного долларового стейблкоина — US Sonic Dollar (USSD). Новый актив позиционируется как фундаментальный финансовый слой экосистемы, обеспечивающий стабильность и ликвидность для всех ончейн-операций.

Главной особенностью USSD является его институциональная база. Актив полностью обеспечен казначейскими облигациями США через фонды таких гигантов как BlackRock, Superstate и WisdomTree.

USSD разработан на инфраструктуре frxUSD от Frax Finance с соблюдением законодательных норм Genius Act.

Ключевые технические характеристики:

Выпуск 1:1: Пользователи могут отчеканивать USSD, внося популярные активы (USDC, USDT, PYUSD, BUIDL и другие) без комиссии за эмиссию.

Вертикальная интеграция: Доход, полученный от резервных активов, будет направлен на байбеки (выкуп токенов), поддержание ликвидности и развитие сети.

Гибкость погашения: Смартконтракты позволяют выводить средства в выбранную пользователем сеть, упрощающую казначейские операции и ребалансировку позиций между разными блокчейнами.

Прямой обмен: Благодаря поддержке протокола CCTP реализованы быстрые маршруты обмена между USSD и другими основными стейблкоинами.

Для верифицированных пользователей (после прохождения KYC/AML) в будущем откроется возможность прямого погашения USSD в фиатные доллары США.

На старте проекта показатели USSD демонстрируют первые шаги по масштабированию:

Рыночная капитализация: свыше $610 000.

Объем торгов: около $61500.

Технический сбой в Aave: из-за ошибки оракула ликвидированы позиции на $26 млн

10 марта ведущий DeFi-протокол Aave столкнулся с критическим инцидентом. Из-за некорректной работы ценового оракула система ошибочно закрыла позиции пользователей в токене wstETH на общую сумму около $26 млн.

По данным аналитиков из Chaos Labs, причиной стал сбой в механизме Correlated Asset Price Oracle (CAPO), защищающем протокол от манипуляций и резких колебаний цен.

Хронология инцидента:

Рассинхронизация данных: при обновлении внесетевой алгоритм попытался скорректировать котировки, но не учел жесткое ограничение смарт-контракта — цену нельзя повышать более чем на 3% в течение трех дней.

Ошибочный курс: из-за конфликта настроек оракул зафиксировал цену актива на отметке 1,1939 вместо реальных 1,228.

Каскад ликвидаций: эффективный курс внутри протокола внезапно свалился на 2,85%, что воспринялось системой как критическое падение залога.

Сбой непосредственно задел 34 аккаунта, из которых было принудительно реализовано 10 938 wstETH. На этой ситуации заработали посторонние ликвидаторы — их чистая прибыль составила примерно 499 ETH.

Несмотря на масштаб ошибочных сделок, Chaos Labs подтвердили: инцидент не создал «безнадежную задолженность» для самого протокола Aave.

Меры безопасности и компенсации

Команда разработчиков оперативно отреагировала на ситуацию:

Ручная корректировка: параметры оракула были исправлены, а лимиты на заимствование wstETH временно снижены для стабилизации системы.

План возмещения: проект готовится компенсировать ущерб пострадавшим. Для этого используют 141,5 ETH, которые удалось вернуть после сбоя, а остальные — 345 ETH — выделят непосредственно из казначейства DAO.

Разработчики подчеркнули, что архитектура оракулов остается надежной, а причиной произошедшего был исключительно «человеческий фактор» в настройках при обновлении.

Кризис стратегии Ethena: капитал обвалился на 60% из-за дефицита спроса на лонги

Популярный DeFi протокол Ethena столкнулся с существенным оттоком средств: объем капитала, задействованного в рыночно-нейтральных стратегиях, лишь за последний месяц сократился с $2 млрд до $800 млн. На эту тревожную динамику обратил внимание аналитик WuBlockchain под ником SoskaKyle.

Нынешнее проседание является продолжением продолжающегося с 2025 года затяжного пике. В целом показатель упал на 75% — с пиковых $5 млрд до текущих значений. На настроения инвесторов негативно повлияли запуск мемкоина TRUMP и опасения новых торговых пошлин США.

Ключевые цифры:

Задействованный капитал: на рынках BTC, ETH, SOL, BNB, XRP и HYPE он составляет $791,2 млн — это лишь 12,9% от исторического максимума, зафиксированного в октябре.

Стейблкоин USDe: его капитализация рухнула с $14 млрд до $5,9 млрд.

Доходность: показатель упал до 3,5%, хотя в начале 2025 г. он держался на двузначных отметках.

Эксперты называют текущую ситуацию необычной, поскольку она происходит на фоне относительного «боковика» на рынке. Выделяют три основные причины кризиса:

Закрытие базис-соглашений: трейдеры массово сворачивают прибыльные, но нестабильные позиции, открытые в начале прошлого года.

Давление конкурентов: базис-трейдеров вытесняют хеджеры и активные игроки, открывающие направленные «шорты».

Низкий спрос на плечо: трейдеры стали реже открывать лонг-позиции с кредитным плечом, что подтверждается продолжительным пребыванием ставок финансирования (фандинга) в отрицательной зоне.

SoskaKyle отмечает, что пока открытый интерес к биткоину в целом по рынку остается стабильным, позиции именно на Ethena стремительно сокращаются, что свидетельствует о внутренних проблемах эффективности стратегии протокола.