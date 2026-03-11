Ликвидация банка «Конкорд» завершена: ФГВФЛ прекратил выплаты, а долги списаны

Процесс вывода с рынка банка «Конкорд» официально завершился. Фонд гарантирования вкладов прекратил выплаты гарантированного возмещения физическим лицам, а все непогашенные долги финансового учреждения перед кредиторами отныне считаются юридически аннулированными. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ 11 марта.

Завершение ликвидационной процедуры и закрытие счетов

Решение об окончательном сворачивании дел банка было принято 9 марта 2026 года. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) своим решением № 242 утвердила ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры АО «АКБ «Конкорд».

В соответствии с профильным законодательством (часть 3 статьи 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»), с момента утверждения этого баланса банк юридически считается полностью ликвидированным. На практике это означает, что накопительный счет банка уже закрыт, его реквизиты признаны недействительными, а любые новые платежи на них больше не принимаются.

Деньги вкладчикам и «списанные» долги

Закон предусматривает жесткие временные рамки для выплат возмещений: они прекращаются непосредственно в день утверждения ликвидационного баланса (часть 3 статьи 28). В пределах гарантированного покрытия клиенты-физические лица банка «Конкорд» успели получить в совокупности 631,2 млн грн.

Однако наименее приятная новость касается тех юридических и физических лиц, чьи финансовые требования выходили за пределы гарантированных государством сумм. Согласно статье 52 упомянутого Закона, все требования кредиторов, которые остались неудовлетворенными из-за нехватки средств от распродажи имущества и активов банка, официально считаются погашенными. Простыми словами — государство легально позволяет учреждению не возвращать эти долги, и кредиторы вынуждены зафиксировать убытки, навсегда попрощавшись со своими деньгами.

Мискодинг, игорный бизнес и показательная чистка

Банк «Конкорд», основными бенефициарами которого были Елена и Юлия Соседки, лишился банковской лицензии 1 августа 2023 года. Национальный банк Украины (НБУ) принял радикальное решение о его ликвидации из-за систематического нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (противодействие отмыванию доходов). Главной претензией регулятора к учреждению стало содействие в проведении платежей для теневого игорного бизнеса (гемблинга) через механизм «мискодинга» — сознательной подмены назначения платежа в эквайринговой сети, чтобы скрыть реальный источник происхождения средств.

Этот кейс стал жестким прецедентом для рынка, поскольку НБУ отправил на ликвидацию операционно прибыльное и технологически развитое учреждение. В то же время другие игроки банковского сектора, включая крупные государственные банки, за аналогичные нарушения с мискодингом в тот же период отделались лишь денежными штрафами, что вызвало среди финансистов дискуссии о избирательности наказаний со стороны регулятора. На процесс полной ликвидации активов банка ушло чуть более 2,5 лет.