Курс валют на среду: НБУ, банки, обменники

В среду, 11 марта, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 9 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,67−44,19 грн. Евро покупают за 50,75 грн., а продают за 51,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,94−44,08 евро — 51,30−51,52 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,82−43,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,91−50,94 грн/евро.

