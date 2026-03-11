Польша запускает новые правила налогового обмена: криптооперации теперь будут подлежать отчетности

Президент Польши подписал поправку к закону об обмене налоговой информацией с другими странами. Новые правила включают, среди прочего, отчетность о транзакциях на рынке криптовалют. Об этом пишет In Poland.

Что известно

Согласно закону, поставщики услуг криптовалюты будут обязаны собирать и проверять данные своих клиентов. Это, прежде всего, включает информацию о личности пользователей и их налоговом резидентстве. Организации, работающие на рынке криптовалют, также будут обязаны сообщать о деталях транзакций клиентов.

Новые обязательства будут охватывать различные типы транзакций, связанных с криптовалютой. Отчетные транзакции включают транзакции, предусматривающие обмен криптоактивов на традиционные валюты, а также наоборот. Обмен между различными криптовалютами, переводы средств и оплата товаров и услуг с использованием криптоактивов также будут подлежать отчетности.

Полученная информация будет передана главе Национальной налоговой администрации. Данные будут касаться криптоактивов, которые можно использовать как для платежей, так и для инвестиционных целей.

Поправка также вводит обязательства по отчетности для поставщиков услуг криптовалюты. Это касается как организаций, работающих в Европейском Союзе, так и тех, которые базируются за его пределами, если они обслуживают клиентов, являющихся налоговыми резидентами ЕС.

Операторы, которым согласно регламенту ЕС не требуются специальные разрешения MiCA, также будут обязаны отчитываться. В таких случаях они должны будут зарегистрировать свою деятельность в стране Европейского Союза.

Обмен данными

Новые правила также касаются системы автоматического обмена налоговой информацией между странами.

Закон предусматривает передачу данных в контексте так называемого выравнивающего налога. Этот механизм призван обеспечить налогообложение крупных групп компаний — как международных, так и отечественных — по эффективной ставке не менее 15%.