українська
11 марта 2026, 11:52

Renault прекратит продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Европе к 2030 году

Renault намерена прекратить продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Европе к 2030 году. Об этом французский автопроизводитель заявил, представляя свой стратегический план на 2026−2030 годы. Компания также намерена разработать новую платформу для электромобилей в сотрудничестве с Google, пишет Euronews.

Renault намерена прекратить продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Европе к 2030 году.

Планы Renault

Renault собирается увеличить продажи автомобилей почти на 23% к 2030 году, чтобы достичь двух миллионов единиц в год.

«К 2030 году бренд стремится к 100% продаж электрифицированных автомобилей в Европе и 50% за ее пределами, включая гибридные автомобили», — заявили в компании.

Около 40% автомобилей, проданных Renault в Европе в прошлом году, все еще приводились в движение исключительно двигателями внутреннего сгорания.

Пока продажи полностью электрических автомобилей идут медленнее, чем ожидалось, поэтому в декабре ЕС даже смягчил свою цель по электрификации на 2035 год, открыв дверь для гибридов. Renault планирует продолжать производство гибридных моделей в Европе и после 2030 года.

Проектировать и производить в Европе

Стратегия Renault резко контрастирует со стратегией конкурента Stellantis, который в прошлом месяце ошеломил инвесторов, объявив о масштабном списании 22 миллиардов евро стоимости своего бизнеса электромобилей, признав, что он неправильно оценил готовность потребителей перейти на более чистые автомобили.

Генеральный директор Renault Франсуа Прово заявил, что амбиции компании на ближайшие годы заключаются в том, чтобы «разрабатывать и производить в Европе эталонные продукты с точки зрения привлекательности, технологий и конкурентоспособности».

Группа планирует запустить 22 новые модели в Европе, включая 16 электромобилей, и 14 моделей на зарубежных рынках.

К 2030 году Renault планирует продавать более 2 миллионов автомобилей в год, по сравнению с 1,6 миллионами в настоящее время, 50% из которых за пределами Европы. В настоящее время эта доля составляет 38%. Dacia, ее бюджетный бренд, также должен ускорить электрификацию: к 2030 году на такие машины будет приходиться 2/3 продаж, а в его модельном ряду будет 4 электромобиля, тогда как в настоящее время — всего один.

Компания также заявила о своем намерении разработать новую платформу для электромобилей в сотрудничестве с Google.

«Это будет первая автомобильная операционная система, разработанная совместно с Google на базе Android», — заявили в Renault.

По словам представителей компании, она позволит удаленно обновлять 90% функций автомобиля, сократив время выхода обновлений, и обеспечит сверхбыструю зарядку всего за 10 минут.

Renault получает меньше прибыли от электромобилей, чем от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Операционная маржа упала с 7,6% в 2024 году до 6,3% в прошлом и, как ожидается, еще больше снизится до 5,5% в следующем году.

Автопроизводитель заявил, что хочет сохранить операционную маржу на уровне 5−7%.

Автор:
Роман Мирончук
