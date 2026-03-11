Multi от Минфин
українська
11 марта 2026, 11:10

До $200 в месяц: в Южной Корее будут платить бабушкам и дедушкам за уход за внуками

В Южной Корее местные власти запускают новую программу поддержки семей, в рамках которой бабушки и дедушки могут получать денежное вознаграждение за уход за внуками. Инициатива призвана облегчить родителям уход за детьми и помочь стране справиться с рекордно низкой рождаемостью. Об этом сообщает Independent.

В Южной Корее местные власти запускают новую программу поддержки семей, в рамках которой бабушки и дедушки могут получать денежное вознаграждение за уход за внуками.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Выплаты для родственников

По информации издания, на острове Чеджу с марта планируют выплачивать родственникам около $200 в месяц, если они ухаживают за маленькими детьми вместо того, чтобы семья пользовалась услугами детского сада или няни.

Программу уже поддержала местная ассамблея. Ее запуск стал продолжением практики, которая ранее показала положительные результаты в столице страны — Сеуле.

Как работает программа

В Сеуле такая схема действует с 2023 года. Там семьи получают 300 тысяч вон (примерно $200) ежемесячно, если за ребенком ухаживают бабушка, дедушка или другие родственники не менее 40 часов в месяц.

Воспользоваться выплатами могут семьи, которые:

  • воспитывают детей в возрасте от 2 до 3 лет;
  • имеют доход не более 150% среднего по стране;
  • сталкиваются со сложностями в организации ухода за ребенком.

Речь идет, в частности, о семьях, где работают оба родителя, одиноких родителях или семьях с несколькими детьми.

Почему семьи полагаются на бабушек

В последние годы все больше южнокорейских семей обращаются за помощью к старшему поколению. Это связано с ростом стоимости жизни, дефицитом мест в детских садах и тем, что все больше матерей работают.

По результатам исследования, среди родственников, которые ухаживают за детьми:

  • 54% — бабушки со стороны матери;
  • 36,4% — бабушки со стороны отца;
  • менее 10% — дедушки.

Родители объясняют свой выбор несколькими причинами:

  • 48% не полностью доверяют няням или работникам детских садов;
  • 46,4% говорят о недостатке экстренного ухода за детьми;
  • 45,6% признают, что совмещать работу и воспитание ребенка очень сложно.

Демографический кризис

Южная Корея уже длительное время пытается преодолеть резкое падение рождаемости, поэтому власти активно внедряют различные программы поддержки семей.

В 2025 году в стране родилось 254,5 тыс. детей, что на 6,8% больше, чем годом ранее. В то же время коэффициент рождаемости вырос с 0,75 до 0,80 ребенка на одну женщину.

Несмотря на это, расходы на воспитание детей остаются высокими. В 2025 году средние ежемесячные расходы на ребенка превысили 1,1 млн вон (около $750).

Именно поэтому власти расширяют программы помощи семьям, а выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками стали одним из новых инструментов поддержки родителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
