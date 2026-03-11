В 2025 году ежедневно в среднем появлялось по одному новому миллиардеру — Forbes

За прошлый год в мире появилось 390 новых долларовых миллиардеров — это больше, чем один «новичок» в сутки, подсчитал американский Forbes. Две трети «новичков» построили свое состояние сами, а не унаследовали его, отмечает издание.

Сколько появилось новых миллиардеров

В результате 2025 год стал вторым годом по этому показателю за все время наблюдений с 2007-го. Рекорд по новым миллиардерам удерживает 2021 год, когда список пополнился 493 фамилиями. Сейчас Forbes насчитывает в мире 3 428 человек с состоянием более $1 млрд.

Чуть больше половины новичков пришлось на США, Китай и Германию: 106 американцев, 55 китайцев и 42 немца. Среди них — Бейонсе, заработавшая $1 млрд на продажах своей музыки, гастролях и коллекционировании произведений искусства, а также режиссер Джеймс Кэмерон («Титаник», «Аватар») с состоянием в $1,1 млрд.

Общее состояние миллиардеров за год выросло на $4 трлн, до рекордных $20,1 трлн. «Еще никогда не было времени лучше, чтобы быть миллиардером», — отмечает Forbes, объясняя результаты стремительным развитием искусственного интеллекта, бурным ростом рынков и благоприятной налоговой политикой.

Украинские миллиардеры

В глобальном рейтинге миллиардеров несколько украинских бизнесменов снова попали в список самых богатых людей мира. Выше всех среди них расположился Ринат Ахметов, чье состояние оценивается в $7,8 млрд. В мировом рейтинге он занял 477 место.

На 1504 месте рейтинга оказался бизнесмен Виктор Пинчук с состоянием $2,8 млрд. Третьим среди украинцев в списке стал соучредитель финтех-компании Revolut Влад Яценко. Его состояние оценивается в $2,2 млрд, что позволило ему занять 1913 место в глобальном рейтинге.

В список миллиардеров также вошел пятый президент Украины Петр Порошенко, который занимает 2600 позицию с состоянием $1,5 млрд.

Еще трое украинских бизнесменов имеют примерно одинаковый уровень состояния — $1,2 млрд. Это:

аграрный предприниматель Андрей Веревский (аграрный сектор);

(аграрный сектор); бизнесмен Вадим Новинский (металлургия);

(металлургия); предприниматель Константин Жеваго (горнодобывающая промышленность).

В рейтинге все трое разделили 3017 место.

Глобальные лидеры

Лидером глобального рейтинга остается Илон Маск. Он значительно увеличил свой отрыв от остального человечества — его состояние превысило $839 млрд, увеличившись за год на $497 млрд. Это произошло на фоне объединения SpaceX с его ИИ-стартапом xAI и планами провести IPO компании.

Годовой прирост состояния Маска примерно вдвое превысил все состояние второго человека в списке, сооснователя Google Ларри Пейджа ($257 млрд). Еще один сооснователь Google, Сергей Брин, занял третью строчку — в результате они сместили предыдущих лидеров рейтинга, основателя Amazon Джефа Безоса и основателя Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга на четвертое и пятое места соответственно.

В десятку также попал основатель производителя чипов Nvidia Дженсен Хуанг. За год его состояние выросло на $56 млрд, до $154 млрд. Этому способствовал рост акций Nvidia из-за ИИ-бума в США.

Из 30 богатейших людей планеты лишь у троих в прошлом году сократилось состояние: у совладельца Oracle Ларри Эллисона (на $2 млрд), совладельца люксового холдинга LVMH Бернара Арно (на $7 млрд) и совладельца Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (на $5 млрд). У одного человека — Билла Гейтса — размер богатства не изменился и остался на уровне $108 млрд.