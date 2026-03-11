VW теряет прибыль: Porsche почти не зарабатывает денег

Чистая прибыль концерна Volkswagen (VW) после уплаты налогов сократилась по итогам 2025 года примерно на 44%, до 6,9 млрд евро с 12,4 млрд евро годом ранее, сообщил крупнейший европейский автопроизводитель в Вольфсбурге во вторник, 10 марта, пишет DW.

Операционная прибыль VW упала на 53,5%, до 8,9 млрд евро, а операционная рентабельность снизилась до 2,8% с 5,9%. Выручка при этом почти не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила около 322 млрд евро.

Причина — убытки дочерней компании Porsche

Основной причиной ухудшения показателей стали убытки дочерней компании Porsche, связанные с изменением стратегии в пользу продления срока эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, которые отразились на материнской компании. К этому добавились миллиардные убытки от американских пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Планы на 2026 год

«2025 год был отмечен геополитической напряженностью, пошлинами и высокой конкуренцией», — сказал журналистам финансовый директор VW Арно Антлиц. Однако без учета разовых факторов операционная прибыль составила бы 17,7 млрд евро, что означало бы рентабельность на уровне 5,5%. По данным производственного совета концерна, изменение стратегии Porsche обернулось для концерна убытками в размере около 5 млрд евро, а таможенные пошлины США — примерно в 3 млрд евро.

В 2025 году по всему миру было поставлено 8,98 млн автомобилей всех марок концерна, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. В Европе автопроизводитель даже зафиксировал рост. Однако это не смогло компенсировать падение продаж в Китае и Северной Америке.

К 2026 году Volkswagen стремится вновь повысить рентабельность. Согласно прогнозу компании, операционная рентабельность в этом году восстановится до 4−5,5%. Рост выручки в 2026 году прогнозируется в диапазоне от 0 до 3%. Число активных сотрудников основного бренда VW в Германии сократилось за год на 8000, до 102 000 человек.

Porsche почти не зарабатывает денег

Бывшей «жемчужине» автоконцерна — Porsche — в 2025 году удалось получить всего 90 млн евро операционной прибыли. В 2024 году показатель составлял 5,3 млрд евро. В компании падение прибыли связывают в первую очередь с «провалом в Китае» и «неверной оценкой» темпов перехода на электромобили.

Основной бренд VW, напротив, в прошлом году немного улучшил операционную прибыль — с 2,59 до 2,61 млрд евро, а Audi ухудшил свой результат — с 3,9 до чуть менее 3,4 млрд евро.