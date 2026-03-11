Эксперты спрогнозировали, когда майнеры добудут последний биткоин

Майнеры на днях добыли в сети биткоина 20-миллионную монету. Итого добыто около 95,2% общего предложения первой криптовалюты, сообщили эксперты The Block.

История блокчейна

Ограничение выпуска новых биткоинов заложено в программном обеспечении, созданном анонимным основателем Сатоси Накамото. Общий объем эмиссии закончится, когда будет добыто 21 млн монет.

История блокчейна началась 3 января 2009 года, когда Накамото сгенерировал первый блок сети — так называемый генезис-блок. Сокращение вознаграждения майнеров за найденный блок в сети биткоина, халвинг, происходит примерно каждые четыре года или после добычи 210 000 блоков.

За время существования сети произошло четыре халвинга. Изначально награда за блок составляла 50 биткоинов.

в 2012 году она упала до 25 монет

до 12,5 BTC в 2016-м

до 6,25 BTC в 2020-м.

Четвертый и последний халвинг состоялся 20 апреля 2024 года, уменьшив вознаграждение майнеров с 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок, что снизив темпы появления новых монет. Следующее сокращение награды ожидается в апреле-мае 2028 года.

После него вознаграждение за блок сократится до 1,5625 BTC. Со временем основным источником прибыли майнеров должны стать комиссии за транзакции.

Согласно текущему графику эмиссии, последний биткоин будет добыт примерно к 2140 году, пишет The Block.