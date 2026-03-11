QR-код в салоне и новый статус для водителей Uber, Bolt, Uklon: как изменят правила работы такси

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о подготовке законопроекта и концепции изменений в регулирование рынка такси, целью которых является вывод значительной части перевозок из теневого сектора.

«Теневой» рынок такси

По его словам, сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация: официально как такси в Украине зарегистрировано около 9,5 тыс. автомобилей, тогда как фактически перевозки осуществляют более 200 тыс. водителей.

Таким образом, более 90% рынка работает в тени, что приводит к недополучению бюджетом средств, отсутствию социальных гарантий для водителей и ограниченным механизмам безопасности для пассажиров.

Что предлагает Кабмин

В связи с этим правительство предлагает изменить подход к доступу на рынок перевозок.

Ключевым элементом концепции станет введение нового статуса — автомобильный самозанятый перевозчик, который позволит водителям работать легально без сложной отчетности и чрезмерной бюрократии.

Предполагается, что условия входа на рынок будут максимально упрощены. Вместо традиционной лицензии планируется ввести персональный электронный сертификат на автомобиль, который можно будет оформить через систему Укртрансбезопасности. Стоимость такого разрешения предлагается установить на уровне одного прожиточного минимума на два года — ориентировочно 3 028 грн, что составляет примерно 130 грн в месяц.

В салоне автомобиля планируют размещать QR-код, с помощью которого пассажир сможет проверить действительность сертификата, наличие страховки поездки и основную информацию о перевозчике.

Кроме того, законопроект определяет роль цифровых платформ перевозок. Они должны выполнять функции налоговых агентов, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск к работе нелегальных перевозчиков.

Кулеба подчеркнул, что предложенные изменения не предусматривают усиления налогового давления на бизнес. По его словам, цель реформы — создать простую цифровую модель работы, в которой легальная деятельность будет дешевле и удобнее, чем работа в тени.

Сейчас законопроект проходит согласование с органами государственной власти. Следующим этапом станет его рассмотрение Кабинетом Министров, после чего документ планируют подать в Верховную Раду.