11 марта 2026, 8:43 Читати українською

QR-код в салоне и новый статус для водителей Uber, Bolt, Uklon: как изменят правила работы такси

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о подготовке законопроекта и концепции изменений в регулирование рынка такси, целью которых является вывод значительной части перевозок из теневого сектора.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о подготовке законопроекта и концепции изменений в регулирование рынка такси, целью которых является вывод значительной части перевозок из теневого сектора.► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости«Теневой» рынок таксиПо его словам, сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация: официально как такси в Украине зарегистрировано около 9,5 тыс.

«Теневой» рынок такси

По его словам, сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация: официально как такси в Украине зарегистрировано около 9,5 тыс. автомобилей, тогда как фактически перевозки осуществляют более 200 тыс. водителей.

Таким образом, более 90% рынка работает в тени, что приводит к недополучению бюджетом средств, отсутствию социальных гарантий для водителей и ограниченным механизмам безопасности для пассажиров.

Что предлагает Кабмин

В связи с этим правительство предлагает изменить подход к доступу на рынок перевозок.

Ключевым элементом концепции станет введение нового статуса — автомобильный самозанятый перевозчик, который позволит водителям работать легально без сложной отчетности и чрезмерной бюрократии.

Предполагается, что условия входа на рынок будут максимально упрощены. Вместо традиционной лицензии планируется ввести персональный электронный сертификат на автомобиль, который можно будет оформить через систему Укртрансбезопасности. Стоимость такого разрешения предлагается установить на уровне одного прожиточного минимума на два года — ориентировочно 3 028 грн, что составляет примерно 130 грн в месяц.

В салоне автомобиля планируют размещать QR-код, с помощью которого пассажир сможет проверить действительность сертификата, наличие страховки поездки и основную информацию о перевозчике.

Кроме того, законопроект определяет роль цифровых платформ перевозок. Они должны выполнять функции налоговых агентов, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск к работе нелегальных перевозчиков.

Кулеба подчеркнул, что предложенные изменения не предусматривают усиления налогового давления на бизнес. По его словам, цель реформы — создать простую цифровую модель работы, в которой легальная деятельность будет дешевле и удобнее, чем работа в тени.

Сейчас законопроект проходит согласование с органами государственной власти. Следующим этапом станет его рассмотрение Кабинетом Министров, после чего документ планируют подать в Верховную Раду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Hennady
Hennady
11 марта 2026, 9:26
«мета реформи — створити просту цифрову модель роботи, у якій легальна діяльність буде дешевшою та зручнішою, ніж робота в тіні.»
Де?
Для легальних таксистів здорожчання: техогляд, страхування, податки — як було, так і залишилось; ліцензія була один раз на авто, стає кожний два роки.
Для підвезунів: скрізь здорожчання.

«Таким чином, понад 90% ринку працює в тіні, що призводить до недоотримання бюджетом коштів, відсутності соціальних гарантій для водіїв та обмежених механізмів безпеки для пасажирів.»
Таким чином:
«недоотримання бюджетом коштів» — буде отримувати
«відсутності соціальних гарантій для водіїв» — без змін (навіть натяку на появу якихось нема)
«обмежених механізмів безпеки для пасажирів» — без змін
Тобто, висновок, головна мета «реформи» — отримання бюджетом коштів, на решту начхати (на водіїв і пасажирів)
