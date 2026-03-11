Как бизнесу решить проблему привлечения и размещения денег, эксперт

Предприятия регулярно сталкиваются как с проблемой привлечения средств, так и их размещения. Как эти вопросы можно решить с помощью облигаций, во время конференции Fin Year рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко .

Основным источником привлечения капитала для бизнеса остаются банки. По словам Овчаренко, в банковском кредитовании есть положительный момент, ведь ставки снижаются. «В этом году уже снижалась учетная ставка НБУ и есть ожидания ее дальнейшего снижения. Это очень хорошо для бизнеса, ведь позволяет легче привлекать средства», — отметил он.

В то же время, подчеркивает Овчаренко, в случае большей потребности в средствах возникает необходимость либо предоставить в залог собственное имущество, либо использовать поручительство. «Это не совсем привлекательный инструмент, ведь возникают риски. Поэтому бизнес начинает искать другие каналы привлечения средств. Один из них — выпуск собственных корпоративных облигаций», — говорит эксперт.

По его словам, до полномасштабного вторжения этот способ привлечения средств не был особенно популярен. Одним из препятствий был сложный выпуск таких инструментов. Но благодаря решениям НКЦБФР этот процесс упростился и мы видим толчок к распространению таких инструментов.

«На сегодняшний день на корпоративные облигации есть большой спрос со стороны институциональных инвесторов и даже со стороны банков для размещения свободной ликвидности. Новая почта и NovaPay фактически создали собственную площадку, они активно привлекают частных инвесторов и продают собственные облигации среди своих клиентов. Также, например, группа ТАС, хотя это банковская группа, активно использует облигации», — рассказал Овчаренко.

Размещение средств

С другой стороны, констатирует эксперт, когда есть свободная ликвидность, возникает вопрос, куда бизнесу ее деть. «Банки остаются основным направлением для размещения. Проблема в том, что бизнесу деньги могут понадобиться в любое время, а не через месяц или три. Поэтому бизнес преимущественно пользуется овернайтом, мобильными депозитами, доходность которых значительно ниже, чем по срочным вкладам», — говорит эксперт.

По его словам, повысить доходность по свободной ликвидности можно благодаря инвестициям в ОВГЗ. «Однако возникает вопрос, что делать, когда мы купили облигации, но нам нужны деньги. Здесь на помощь приходят операции РЕПО. Это кредитная операция, когда под залог отдаются облигации. Средства можно получить на неделю, две или более длительный срок. Это хороший инструмент для рефинансирования собственных потребностей», — объясняет Овчаренко. В то же время он констатирует, что эти операции еще не приобрели популярность в Украине.