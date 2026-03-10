Amazon через суд заблокировала торговых ИИ-агентов Perplexity

На этой неделе суд обязал ИИ-стартап Perplexity AI временно прекратить использование своего браузерного агента Comet для покупок на маркетплейсе Amazon.com от имени пользователей. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Суть конфликта: боты против правил платформы

Amazon подала иск против Perplexity в ноябре прошлого года. Технологического гиганта возмутило, что ИИ-стартап не раскрывал информацию о том, когда именно агент Comet осуществляет закупку вместо реального человека. Кроме того, Perplexity игнорировала требования Amazon прекратить подобную деятельность.

В решении федерального суда Сан-Франциско с понедельника отмечено, что это временный запрет. Пока она действует, стороны будут продолжать юридический спор о законности использования ИИ-инструментов (шоппинг-ботов) для покупок на сторонних сайтах без прямого согласия владельцев этих ресурсов.

«Amazon предоставила веские доказательства того, что Perplexity через свой браузер Comet получает доступ к защищенным паролем аккаунтам Amazon. Хотя пользователь дает на это разрешение, сама компания Amazon такого разрешения не предоставляла», — написала окружная судья Максин Чесни.

Требования суда и позиция сторон

Согласно определению, Perplexity должна:

Прекратить доступ к защищенным паролем разделам систем Amazon (в том числе к аккаунтам подписчиков Prime).

Уничтожьте копии данных, полученных с ресурсов Amazon.

Выполнение решения отложено на неделю, чтобы дать Perplexity возможность подать апелляцию. Представительница Amazon Лара Хендриксон заявила, что этот шаг важен для поддержки «доверчивого опыта покупок» для клиентов. Perplexity пока воздерживается от комментариев.

Почему это важно для будущего Интернета?

Этот случай создает прецедент для так называемых ИИ-агентов, начинающих выполнять сложные онлайн-задания вместо людей.

Массовое внедрение таких инструментов может кардинально изменить рынок цифровой рекламы в США в размере $350 млрд. Сейчас бренды платят огромные средства за приоритетное размещение в результатах поиска Google или Amazon. Если покупки будут осуществлять ИИ-агенты, традиционная реклама потеряет смысл, поскольку бот игнорирует рекламные баннеры и ищет лучшую цену или характеристики.

Следует отметить, что основатель Amazon Джефф Безос является одним из инвесторов Perplexity. Сама компания недавно была оценена в $20 млрд и заявляет о намерениях полностью переформатировать веб-поиск с помощью искусственного интеллекта. При этом реклама принесла Amazon в 2025 году $68,6 млрд дохода, что объясняет столь жесткую позицию компании по защите своей экосистемы.