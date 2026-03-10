Илон Маск анонсировал запуск платежного сервиса X Money в начале апреля

Платформа X готовится запустить свою платежную систему X Money в ограниченный публичный доступ в течение следующего месяца. Это очередной шаг Илона Маска в попытке превратить соцсеть в универсальное приложение с широким спектром возможностей, выходящих за рамки обычного общения. Об этом сообщает Reuters 10 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Расширение бизнес-модели и поиск новых источников дохода

Илон Маск давно намерен превратить X в финансовую платформу — вскоре после приобретения Twitter, который он позже переименовал в X, он изложил планы по интеграции финансовых инструментов, в частности возможность поддерживать создателей контента через чаевые и предлагать высокие процентные ставки для пользователей, которые будут хранить средства на платформе.

Запуск платежного сервиса происходит на фоне попыток компании диверсифицировать источники доходов и использовать значительную базу пользователей платформы.

С момента запуска X активно получает лицензии на денежные переводы в различных штатах США через свою дочернюю компанию X Payments, и на данный момент компания имеет лицензии в более чем 40 штатах.

Генеральный директор X Линда Яккарино назвала партнерство с Visa важной вехой для приложения и первым из многих крупных объявлений о X Money в этом году.

Сотрудничество будет использовать решение для переводов в реальном времени Visa Direct, которое станет основой для кошелька X Money, который должен обеспечить ключевые финансовые транзакции, включая пополнение средств в кошельке X Money, подключение к дебетовым картам для транзакций и перевод денег обратно на банковские счета пользователей.

Амбициозный проект

Илон Маск приобрел соцсеть Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. Концепция создания X окончательно сформировалась в октябре 2022 года, когда Маск написал в Twitter, что приобретение этой платформы является ускорителем для создания X — приложения для всего, и что Twitter ускорит создание X на 3−5 лет.

Маск проявил интерес к созданию приложения, подобного китайскому WeChat — приложению для обмена сообщениями, социальной сети и мобильных платежей — в мае 2022 года в подкасте, а в июне Маск сказал сотрудникам Twitter, что платформа должна быть всеобъемлющей, как WeChat.