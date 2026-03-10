Минфин продолжает резать доходность ОВГЗ: результаты валютного аукциона 10 марта

Министерство финансов 10 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,23 млрд грн, что на 2,21 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 6,44 млрд грн. При этом Минфин продолжил снижать ставки гривневых ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,15 млрд грн под 15,11% с погашением 24 марта 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,13%);

2,07 млрд грн под 15,78% с погашением 14 июня 2028 (первичное размещение).

С начала 2026 года государство уже привлекло 113,6 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,1 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.