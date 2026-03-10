Доллар и евро подешевели во вторник, 10 марта, на межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: межбанк, НБУ, обменники
|
Открытие 10 марта
|
Закрытие 10 марта
|
Изменения
|
43,96/43,99
|
43,82/43,86
|
14/13
|
51,26/51,28
|
51,06/51,09
|
20/19
Официальный курс: доллар — 43,86 грн, евро — 51,04 грн.
Средний курс в банках: 43,70−44,20 грн/доллар, 50,73−51,41 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,95−44,10, евро — 51,30−51,50 грн.
Источник: Минфин
