Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти участникам рынка небанковских финансовых услуг. Причиной санкций стало представление регулятору отчетности, содержавшее недостоверные данные. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования 9 марта по результатам безвыездного надзора, сообщает прессслужба НБУ.
НБУ оштрафовал пять страховых компаний за недостоверную отчетность
Кому назначен наибольший штраф?
Самое суровое наказание получило ЧАО «СК «Бусин». Компанию обязали уплатить штраф в размере 259 410 грн.
Другие страховщики под санкциями
Еще четыре страховые компании получили штрафы в размере 129 705 грн.
- ЧАО «СК «Аско ДС»;
- ЧАО «Страховые гарантии Украины»;
- ЧАО «СК «Колоннейд Украина»;
- ЧАО «СК «Сузір'я».
Причина и сроки исполнения
Все пять компаний нарушили правила составления и представления отчетности (постановление НБУ № 123 от 25.11.2021). Выявленные нарушения касаются предоставления регулятору информации, не соответствующей действительности.
По словам регулятора, штрафы должны быть уплачены в течение одного месяца со дня вступления решения в силу. Административные акты считаются действующими с момента их отправки компаниям.
