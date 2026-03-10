НБУ оштрафовал пять страховых компаний за недостоверную отчетность

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти участникам рынка небанковских финансовых услуг. Причиной санкций стало представление регулятору отчетности, содержавшее недостоверные данные. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования 9 марта по результатам безвыездного надзора, сообщает прессслужба НБУ .

Кому назначен наибольший штраф?

Самое суровое наказание получило ЧАО «СК «Бусин». Компанию обязали уплатить штраф в размере 259 410 грн.

Другие страховщики под санкциями

Еще четыре страховые компании получили штрафы в размере 129 705 грн.

Причина и сроки исполнения

Все пять компаний нарушили правила составления и представления отчетности (постановление НБУ № 123 от 25.11.2021). Выявленные нарушения касаются предоставления регулятору информации, не соответствующей действительности.

По словам регулятора, штрафы должны быть уплачены в течение одного месяца со дня вступления решения в силу. Административные акты считаются действующими с момента их отправки компаниям.