Цены на бензин в Германии достигли максимума с 2022 года

Самый дешевый бензин E10 впервые с мая 2022 года превысил отметку в 2 евро за литр. Дизельное топливо подорожало до 2,237 евро за литр — почти на 50 центов больше, чем до войны против Ирана. Оба показателя пока не превысили исторических максимумов, установленных в марте 2022 года после вторжения рф в Украину, пишет DW.

Что будет с ценами дальше?

Утром 10 марта ситуация продолжила ухудшаться: по данным на 7.15 утра литр E10 стоил в среднем по стране 2,095 евро, литр дизеля — 2,237 евро. Оба показателя были значительно выше, чем в то же время в 9 марта. Цены на топливо сейчас находятся на уровне, схожем с первыми месяцами после российского нападения на Украину в феврале 2022 года, однако до рекордных значений того времени пока не дотягивают: дизель достиг исторического максимума в 2,321 евро 10 марта 2022 года, E10 — 2,203 евро 14 марта 2022 года. Это на 15 и 17,4 цента соответственно больше, чем в понедельник.

Цена нефти является в обычных условиях главным фактором изменения цен на топливо. 9 марта она временно поднималась выше 100 долларов за баррель, но затем опустилась заметно ниже этой отметки. Представитель ADAC, тем не менее, предупредил о риске так называемого эффекта «ракеты и перышка»: рост затрат немедленно перекладывается на потребителей, тогда как снижение — значительно медленнее.

Представитель немецкого Объединения владельцев АЗС Херберт Рабль заявил газете Rheinische Post, что нигде в Европе цены на топливо не выросли так сильно за прошлую неделю, как в Германии.

По его словам, причина в том, что нефтяные концерны незамедлительно переложили высокие цены на нефть на потребителей. Рабль предрек цены на бензин в ФРГ по 2,5 евро за литр и более.

Напомним

Крупнейшим поставщиком нефти для Германии является Норвегия с долей в 16,6 процента, на втором месте — США, на третьем — Ливия. Всего Германия импортировала в прошлом году 75,7 млн тонн нефти, из которых 6,1 процента поступили из четырех ближневосточных стран — Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии и Израиля. Другие государства региона — Оман, Катар, Кувейт и Иран — нефть в Германию не поставляли.