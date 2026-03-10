Какие бренды потеряли больше стоимости за прошлый год

Пока одни технологические гиганты бьют рекорды капитализации, другие сталкиваются с серьезным доверительным кризисом. Согласно отчету 2026 года Global 500 от Brand Finance, прошлый год стал испытанием для многих мировых лидеров, особенно в автомобильном и финансовом секторах. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Tesla: самое большое падение в истории бренда

Абсолютным антилидером года стала компания Tesla. Ее стоимость как бренда сократилась на ошеломляющие $15 млрд всего за один год. Если в 2025 году бренд оценивали в $43 млрд, то в 2026 этот показатель упал до $28 млрд.

Эксперты связывают такое пике с рядом факторов:

Постоянные репутационные скандалы вокруг руководства компании.

Возрастающие опасения потребителей относительно надежности и безопасности продукции.

Ужесточение конкуренции на рынке электромобилей, размывающее былую уникальность бренда.

Автопром под давлением

Автомобильный сектор доминирует в списке теряющих позиции брендов. Кроме Tesla существенное обесценивание зафиксировали немецкие гиганты. Бренд Mercedes-Benz потерял $6 млрд, опустившись до отметки $47 млрд. Аналогичное падение на $6 млрд продемонстрировал и Porsche, чья стоимость оценивается в $35 млрд. Это отражает общее давление на отрасль и изменение потребительских настроений в сторону новых игроков рынка.

Кризис в финансах и люксовом сегменте

Второе место в общем антирейтинге занял Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China). Стоимость его бренда упала на $7 млрд, составив $63 млрд. Это свидетельствует об определенных сложностях в финансовом секторе второй экономики мира.

Не обошел кризис и рынок роскоши:

Французский дом моды Louis Vuitton потерял $4 млрд стоимости.

Бренд Chanel также просел на $4 млрд.

Снижение стоимости люксовых марок указывает на охлаждение глобального спроса на дорогие товары и изменение приоритетов зажиточных покупателей.

Другие заметные потери

В десятку брендов с самым большим регрессом также вошли:

Телекоммуникационный гигант Xfinity (минус $5 млрд).

Японский конгломерат Mitsubishi Group (минус $4 млрд).

Китайская инженерная корпорация CSCEC и американский ритейлер CVS (оба потеряли по $3 млрд).

Как считали стоимость?

Brand Finance оценивает бренды по комплексной методике, включающей уровень маркетинговых инвестиций, силу бренда (узнаваемость и эмоциональную связь с потребителем) и реальные финансовые показатели компании.