Ежегодные потери от «ювелирных схем» составляют не менее 5,9 млрд грн — Гетманцев

Потери бюджета от теневых схем на ювелирном рынке могут достигать не менее 5,9 млрд грн в год. Об этом заявил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев , проанализировавший деятельность крупных игроков отрасли и распространенные практики минимизации налогов.

Рынок в тени

По его словам, несмотря на то, что ювелирный рынок в Украине представлен известными брендами, крупными торговыми сетями и дорогими изделиями, значительная часть оборота в секторе может проходить в тени.

Он обратил внимание на ряд схем, используемых компаниями для уменьшения налоговой нагрузки. В частности, речь идет об официально низких зарплатах работников — иногда на уровне около 4 тысяч гривен, что существенно ниже рыночных показателей для этой отрасли. В то же время, бренды активно инвестируют в рекламу и расширение сети продаж.

Кроме того, Гетманцев отметил, что на рынке работает только две «белые» компании — это Pandora (иностранный бренд) и наш украинский Guzema. Они платят налоги и официально платят заработные платы.