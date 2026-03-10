Рада отклонила законопроект о базовой социальной помощи

Верховная Рада не поддержала предложенный правительством з аконопроект № 14051 , предлагавший ввести новый вид государственной социальной помощи — базовую социальную помощь, которая объединит пять выплат. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Как голосовали в Раде

За предложение Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука принять за основу законопроект № 14051 проголосовали 193 народных депутата.

За направление документа на повторное первое чтение — 200 парламентариев, за возвращение законопроекта на доработку — 214 депутатов. В итоге инициатива была отклонена.

По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, проект предлагал ввести новый вид государственной социальной помощи — базовую социальную помощь, которая объединит пять выплат: государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, помощь на детей одиноким матерям, помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях на пенсию.