Курс доллара после максимума снизился, евро снова превысил 51 грн

Национальный банк Украины установил на 11 марта 2026 г. официальный курс гривны на уровне 43,8627 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

В среду НБУ установил курс доллара на уровне 43,86 грн. Это на 3 копейки меньше, чем во вторник, 10 марта (43,89 грн), когда доллар поднялся до нового исторического максимума.

Регулятор установил курс евро на среду на отметке — 51,03 грн, что на 32 копейки больше, чем во вторник. Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту