Реестр убытков: как получить компенсацию за военные потери

Украина делает уверенный шаг к созданию прозрачного механизма выплаты репараций. Недавно была запущена бета-версия новых категорий Международного реестра убытков (RD4U). Сейчас это категории для подачи заявлений от юридических лиц и местных общин. Это событие означает, что настало время сбора доказательств и системной фиксации потерь. Теперь через портал «Дія» предприятия могут официально заявить о своих претензиях к государству-агрессору, используя международно признанный инструмент, рассказал «Минфину» руководитель Оценочной компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Новые категории: от активов до упущенной выгоды

До недавнего времени Реестр фокусировался на жилищных убытках граждан, однако открытие категорий для бизнеса кардинально меняет ландшафт. Наиболее ожидаемыми для юридических лиц стали:

Разрушение инфраструктуры (категории B1.1-C1.2): касается как критических объектов, так и частной недвижимости предприятий.

Потеря активов (категория C3.1): Сюда входит уничтоженное оборудование, техника и товарные запасы.

Экономические потери из-за прерывания бизнеса: Это революционная возможность зафиксировать упущенную выгоду, то есть средства, которые бизнес мог бы заработать, если бы не война.

Представление информации происходит через портал «Дія» и дает бизнесу несколько весомых преимуществ:

1. Формирование доказательной базы. Международный реестр убытков — это централизованная база данных, которая в будущем станет основой для компенсационного механизма. Фиксация убытков в этом реестре — это создание цифрового «исторического следа», который признается международным сообществом.

2. Подготовка к международному арбитражу. Опыт других конфликтов в мире (например, Ирака и Кувейта) показывает, что процесс возмещения — это «игра в долгую». Подача данных сегодня готовит компанию к участию в будущих судебных процессах против государства-агрессора, где каждая запись в Реестре будет служить фундаментом для иска.

3. Признание убытков на государственном уровне. Реестр легитимизирует претензии бизнеса, перенося их из плоскости локальных жалоб в плоскость международных правовых отношений.

Для местных общин это шанс консолидировать информацию о поврежденном коммунальном имуществе и объектах благоустройства, что является фундаментом для восстановления региональной экономики.

Выгоды для бизнеса: Зачем подавать данные уже сейчас?

Многие предприниматели ошибочно считают, что подача данных в Реестр — это лишь бюрократическая процедура. На самом деле это стратегическое действие для компании, понесшей убытки от российской агрессии.

Что дает корректная подача информации в Международный реестр убытков?

Легитимизация требований на мировом уровне, ведь RD4U создан под эгидой Совета Европы. Поданное заявление становится юридически признанным фактом в международной юрисдикции, что значительно облегчает путь к компенсации по сравнению с единичными исками.

Приоритетность в компенсационных очередях: Мировая практика показывает, что первыми выплаты получают те, кто своевременно и корректно задокументировал свои потери. Реестр формирует очередность будущих выплат.

Сценарии получения компенсации

Эксперты выделяют три основных пути.

Международные иски и репарации: Это стратегическое направление. Даже если путь к прямым выплатам от РФ выглядит сложным, профессионально подготовленная документация обеспечивает бизнес инструментами для охоты за активами агрессора, которые могут быть конфискованы и направлены на выплаты пострадавшим. Здесь важно сопровождение процесса адвокатами, имеющими опыт в соответствующих судебных процессах.

Грантовая помощь: Международные доноры предлагают помощь пострадавшему бизнесу. Сейчас работают несколько программ. Но для получения грантов требуется обоснование размера убытков, и профессиональная оценка здесь является важным аргументом.

Новые государственные программы страхования военных рисков, где тщательное документирование и оценка убытков играет важную роль.

Подача заявления в Реестр через «Дію» — это только первый этап. Реестр — это не просто список, а доказательная база. Международная компенсационная комиссия в будущем будет проверять каждый кейс.

Профессионально проведенная оценка убытков и упущенной выгоды выполняет роль «золотого стандарта» доказательств.

Самостоятельно задекларированная сумма убытков может быть легко оспорена. Отчет об оценке, выполненный по государственной Методике (Приказ № 3904/1223), имеет совсем другой юридический вес. Особенно когда оценку убытков выполнил и подписал оценщик с европейским сертификатом.

Оценка упущенной выгоды — это самый сложный этап. Определение упущенной прибыли требует глубокого финансового анализа, прогнозирования рынка и учета многих переменных. Профессиональный оценщик помогает превратить «упущенные возможности» в конкретную цифру, которую примет украинский и международный суд.

Согласно действующей методике, отчет об оценке убытков от войны остается действительным до момента получения возмещения. Это означает, что зафиксированная сегодня стоимость будет актуальной и через 5, и через 10 лет.

Местные общины и бизнес

Для территориальных общин участие в Реестре — это способ сохранить людей, проживающих на ее территории. Когда община помогает локальному бизнесу правильно оценить убытки и подать заявку в Реестр, она создает условия для того, чтобы предприятие не закрылось, а ждало восстановления. Это рабочие места, налоги и будущее региона. То же самое, если речь идет об убытках коммунального имущества.

Международный реестр убытков — это уникальное окно возможностей, которое сейчас открыто и для юридических лиц, и для общин. Но чем тщательнее будет проведена фиксация и оценка убытков сегодня, тем реальнее будет получение компенсации в будущем.