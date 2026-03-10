Multi от Минфин
10 марта 2026, 15:36

Нидерланды стали крупнейшим покупателем нефти из США в 2025 году

США укрепляют свои позиции как одного из основных мировых экспортеров энергии. В прошлом году за границу было отправлено почти 4 миллиарда баррелей американской нефти и нефтепродуктов. Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), карта основных потребителей претерпела существенные изменения. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Нидерланды стали крупнейшим покупателем нефти из США в 2025 году
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нидерланды — новый энергетический хаб мира

Главной сенсацией 2025 стало то, что Нидерланды возглавили рейтинг, опередив значительно большие экономики, такие как Китай, Индия и Япония. Страна импортировала рекордные 419 миллионов баррелей, что составляет 10,7% всего американского экспорта.

Такой успех объясняется стратегической ролью порта Роттердама — одного из крупнейших энергетических узлов планеты. Именно через него американское сырье попадает в Европу, где оно перерабатывается или перераспределяется между другими странами ЕС.

Смена лидеров в Северной Америке и Азии

Мексика, долгое время являвшаяся лидером, опустилась на второе место с показателем 398 миллионов баррелей (10,2% рынка). Тройку лидеров замыкает Канада, закупившая 324 миллиона баррелей (8,3%).

В азиатском регионе наблюдаются диаметрально противоположные тенденции среди двух наиболее густонаселенных стран мира:

  • Китай сократил импорт американской нефти на впечатляющие 34%, опустившись на 6 место (238 млн баррелей).
  • Индия, напротив, нарастила закупки на 35%, заняв 7-е место с объемом 221 млн баррелей.

Также в пятерку крупнейших покупателей вошли Южная Корея (257 млн баррелей) и Япония (247 млн баррелей), что подчеркивает высокую зависимость Азиатско-Тихоокеанского региона от энергоресурсов из США.

Европейский и латиноамериканский векторы

Кроме Нидерландов, активными покупателями в Европе остаются Великобритания (124 млн баррелей) и Испания (95 млн баррелей), замыкающие первую десятку. В Латинской Америке ключевым игроком стала Бразилия, которая импортировала 133 миллиона баррелей, заняв 8 место в мире.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
