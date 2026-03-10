Индия скупает 30 млн баррелей российской нефти после вынужденного разрешения США

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия приобрели около 30 миллионов баррелей российской нефти после того, как Вашингтон предоставил временное разрешение на такие сделки. Этот шаг стал вынужденной реакцией на острый дефицит сырья из Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg 10 марта.

Геополитика ломает логистику

Начиная с прошлого года, Индия постепенно сокращала закупки российской нефти под давлением США. Чтобы компенсировать эти объемы, страна переориентировалась на поставки из Саудовской Аравии и Ирака. Однако эта альтернативная логистика была разрушена из-за расширения военного конфликта на Ближнем Востоке. После начала ударов США и Израиля по территории Ирана, Ормузский пролив — ключевая артерия, соединяющая главных производителей региона с мировым рынком, — оказался фактически заблокированным.

Детали соглашений и переориентация танкеров

Получив в конце прошлой недели соответствующее разрешение от США, индийские нефтепереработчики, в частности государственная Indian Oil Corp. и частная Reliance Industries Ltd., мгновенно скупили на спотовом рынке все нереализованные грузы российской нефти. По данным анонимных источников, знакомых с деталями сделок, эта нефть уже была загружена на суда, не имела конечного покупателя и в основном дрейфовала в азиатских водах.

Государственная Indian Oil приобрела около 10 миллионов баррелей, тогда как Reliance выкупила как минимум такой же объем.

Условия американского разрешения четко регламентированы: оно распространяется только на транзакции с российской сырой нефтью и нефтепродуктами, которые были загружены на суда до 5 марта, при условии, что они доставляются в Индию и покупаются индийской фирмой. Сразу после объявления этого решения танкеры, двигавшиеся в других направлениях, изменили курс. Например, суда Maylo и Sarah, которые изначально направлялись в Сингапур, в последние дни развернулись в сторону Индии.

Ценовая конъюнктура

В настоящее время российское сырье, охватывающее широкий спектр марок, включая Urals, ESPO и Varandey, предлагается с премией от $2 до $8 за баррель по сравнению с лондонским эталоном Dated Brent. Для сравнения, до начала эскалации на Ближнем Востоке российская нефть торговалась со значительным дисконтом по отношению к этому же маркеру.

От рекордных закупок до падения

Исторически Индия не относилась к крупным импортерам российской нефти. Однако ситуация кардинально изменилась после начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, когда страна резко увеличила закупки. Это вызвало недовольство администрации Дональда Трампа, которая стремилась усилить экономическое давление на Кремль. Сама по себе российская нефть не находится под прямым американским эмбарго, однако Вашингтон внес в черный список двух крупнейших производителей страны.

По данным аналитической компании Kpler, пик индийских закупок пришелся на середину 2024 года, превысив 2 миллиона баррелей в сутки. Однако уже в феврале этого года объемы упали до среднего показателя в 1,06 миллиона баррелей в сутки.

Блокада Ормузского пролива и маневры Вашингтона

Текущий кризис является прямым следствием военной операции, начатой США и Израилем против Ирана 28 февраля 2026 года (которая привела к ликвидации иранского руководства). В ответ Тегеран осуществил массированные обстрелы и с 2 марта фактически заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мирового потребления нефти.

Столкнувшись с угрозой глобального энергетического шока и неконтролируемого скачка цен на топливо в США, Вашингтон был вынужден пойти на уступки. 5 марта министр финансов США Скотт Бессент объявил о предоставлении Индии 30-дневного разрешения на покупку российской нефти, назвав это «временной мерой», чтобы не позволить Ирану «взять глобальную энергетику в заложники». Стоит отметить, что до этого обострения США использовали жесткий прессинг против Нью-Дели: администрация Трампа вводила, а затем отменяла 25% пошлину на индийские товары исключительно для того, чтобы заставить Индию отказаться от нефти из РФ.