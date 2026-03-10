Дыра в $8,3 млрд: украинский импорт продолжает полностью опережать экспортные показатели в 2026 году

За январь и февраль 2026 года товарооборот Украины достиг 21,3 миллиарда долларов , при этом импорт превысил экспорт более чем в два раза. Соответствующие данные обнародовала Государственная таможенная служба 10 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За этот период страна импортировала товаров на сумму 14,8 миллиарда долларов, тогда как экспортировала только на 6,5 миллиарда. Внешнеторговый дефицит составил 8,3 миллиарда долларов за два месяца, что составляет около 39 процентов от объема импорта.

Налоговые платежи и структура импорта

Налогооблагаемый импорт составил 5,2 миллиарда долларов, что составляет 35 процентов от общего объема ввезенных товаров. Налоговая нагрузка на каждый килограмм налогооблагаемого импорта в январе-феврале 2026 года составила 0,54 доллара.

Среди стран, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, лидирует Китай с 4 миллиардами долларов. Далее идут Польша с 1,4 миллиарда долларов и Турция с 1,1 миллиарда долларов.

В общих объемах импортируемых товаров 71 процент составили три основные категории. Машины, оборудование и транспорт на сумму 6 миллиардов долларов принесли в бюджет 32,9 миллиарда гривен таможенных платежей, что составляет 26 процентов всех поступлений. Топливно-энергетические товары на 2,6 миллиарда долларов обеспечили 49,7 миллиарда гривен поступлений, или 39 процентов от общей суммы. Продукция химической промышленности на 2 миллиарда долларов дала 15,9 миллиарда гривен таможенных платежей, или 12 процентов от общего объема.

Экспортные показатели и география поставок

Наибольшие объемы экспорта из Украины зафиксированы в Польшу на 713 миллионов долларов, Турцию на 563 миллиона и Италию на 428 миллионов.

В структуре экспортируемых товаров лидируют продовольственные товары объемом 4 миллиарда долларов. Вторую и третью позиции заняли металлы и изделия из них на сумму 589 миллионов долларов и машины, оборудование и транспорт на 532 миллиона долларов.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 318,5 миллиона гривен.